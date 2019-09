Cofinimmo : acquiert un centre de consultations médicales aux Pays-Bas

Le centre de consultations médicales comptera, entre autres, six médecins généralistes, une pharmacie, un cabinet de physiothérapie et de podothérapie, un bureau de consultations et de soins à domicile et un cabinet de psychologie.

Partenaire de Cofinimmo depuis 20162, Maron Healthcare, qui s'est occupé de la reconversion et de la vente de l'immeuble, se chargera de l'exécution des travaux. Cofinimmo prendra le financement en charge dans le cadre d'une convention 'turn-key' pour un montant total de plus de 2 millions EUR. Le début des travaux est planifié pour le dernier trimestre de 2019 et la livraison devrait avoir lieu dans le courant du deuxième trimestre de 2020.

13.09.2019

