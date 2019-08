Cofinimmo : acquiert un site d'immobilier de santé aux Pays-Bas

Jean-PierreHanin, Chief Executive Officer de Cofinimmo : « L'acquisition de ce site est en ligne avec notre stratégie qui vise à renforcer et à diversifier notre portefeuille d'immobilier de santé aux Pays- Bas et ailleurs en Europe, en investissant dans des immeubles de qualité. Avec cette transaction, nous confirmons également notre confiance en Stichting Fundis, avec laquelle nous entretenons déjà une collaboration fructueuse à Rotterdam. »

L'immeuble est loué à WelThuis BV, une filiale à 100% de Stichting Fundis, avec laquelle Cofinimmo entretien déjà une collaboration dans le cadre de la rénovation lourde d'un centre de revalidation et la démolition et redéveloppement d'une maison de repos et de soins à Rotterdam2. WelThuis BV sous-loue une partie de l'immeuble, notamment à l'hôpital 'het LangeLand', GGZ Rivierduinen et Basalt Revalidatie, et gère sur le même site une grande maison de repos et de soins.

Cofinimmo, via sa filiale Superstone NV, a acquis l'immeuble et a repris le bail conclu récemment avec WelThuis BV. Il s'agit d'un bail triple net 1 d'une durée résiduelle de 10 ans, indexé annuellement suivant l'indice à la consommation néerlandais. Le rendement initial brut s'élève à plus de 6%.

Cette clinique de revalidation, en plein cœur de Zoetermeer, près de La Haye, a été construite en 1997. Elle a été agrandie en 2008 par l'ajout d'un troisième étage. L'établissement compte une superficie hors sol d'environ 9.100 m² et abrite plusieurs prestataires de soins. Il bénéficie d'une excellente localisation, à quelques pas d'un arrêt de tram, sur un campus de soins où se situe entre autres l'hôpital 'het Langeland', en cours d'agrandissement (clinique orthopédique et parking). L'immeuble dispose d'un certificat énergétique de niveau A.

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Bruxelles, embargo jusqu'au 21.08.2019, 17:40 CET.

À propos de Cofinimmo :

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. La société possède un patrimoine implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de 4 milliards EUR. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour mission de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité pour ses partenaires-locataires au bénéfice direct des occupants. « Caring, Living and Working - Together in Real Estate » est l'expression de cette mission. Forte de son expertise, Cofinimmo a bâti un portefeuille d'immobilier de santé de plus de 2 milliards EUR faisant référence en Europe.

Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine à travers une équipe de plus de 130 personnes à Bruxelles, Paris, Breda et Francfort.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers (FSMA), le régulateur belge.

Au 31.07.2019, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à plus de 3 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir à ses actionnaires un investissement à long terme socialement responsable, peu risqué et générant un flux de dividendes récurrent, prévisible et croissant.

www.cofinimmo.com

Suivez-nous sur:

Page 3/3