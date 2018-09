Cofinimmo : remporte avec CFE un marché public à Bruxelles

07/09/2018 | 15:05

Cofinimmo et CFE, réunis en un consortium, annoncent ce jour que le marché public bruxellois Neo II leur a été attribué.



'Ce marché public, lancé par la Ville de Bruxelles et la Région de Bruxelles-Capitale en 2013, a pour objet un contrat DesignBuild-Finance-Maintain (DBFM) relatif à un centre de conventions complété par un hôtel de haut standing. Le complexe se situera sur le plateau du Heysel, au Nord de Bruxelles, à côté de l'Atomium', expliquent Cofinimmo et CFE.



La signature des contrats aura lieu dans le courant du quatrième trimestre. Les travaux de construction débuteront après l'obtention des permis, prévue en 2020. Ils devraient durer trois ans.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.