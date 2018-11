COMMUNIQUE

DE PRESSE

Bruxelles, embargo jusqu'au 28.11.2018, 17:40 CET

Cofinimmo renforce son équipe allemande

Depuis plus de 35 ans, Cofinimmo investit, développe et gère des immeubles de location. Attentive aux évolutions sociétales, Cofinimmo a pour objectif permanent de mettre à disposition des espaces de soins, de vie et de travail de haute qualité (« Caring, Living and Working - Together in Real Estate »). Fort de son expertise, Cofinimmo consolide son leadership en immobilier de santé en Europe.

Le Groupe investit en Allemagne depuis 2014 et y possède actuellement 31 actifs, notamment des maisons de repos et de soins, ainsi que des cliniques psychiatriques ou de revalidation, pour une juste valeur totale d'environ 400 millions EUR.

Afin de renforcer sa croissance sur le marché allemand et sa proximité avec les réseaux de soins de santé, Cofinimmo dispose désormais d'une nouvelle filiale, « Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH », basée à Francfort. Cette société va conseiller Cofinimmo dans la croissance et la gestion de son portefeuille allemand en immobilier de santé.

Monsieur Marc-Philippe Goldschmidt, âgé de 39 ans, dirigera « Cofinimmo Dienstleistungs-GmbH » à partir de janvier 2019. Il était précédemment en charge du corporate M&A chez Patrizia Immobilien AG, après avoir effectué une carrière en fusions-acquisitions chez Jones Lang LaSalle et UBS.

Jean-Pierre Hanin, Chief Executive Officer de Cofinimmo : « L'ouverture d'un bureau en Allemagne démontre notre engagement à nous rapprocher encore davantage de nos partenaires et clients allemands, comme c'est déjà le cas en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Bénéficier de la longue expérience de Marc-Philippe Goldschmidt, acquise auprès de sociétés immobilières allemandes de premier plan, est un atout majeur pour le renforcement de notre équipe d'immobilier de santé. Nous entendons poursuivre notre croissance sur ce vaste marché avec d'autant plus d'ambition. »

À propos de Cofinimmo :

Fondée en 1983, Cofinimmo est aujourd'hui la première société immobilière belge cotée spécialisée en immobilier de location et un important acteur sur le marché européen.

La société possède un patrimoine diversifié, implanté en Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, d'une valeur de 3,7 milliards EUR, représentant une superficie totale de plus de 2 000 000 m². Attentive aux tendances démographiques, ses principaux secteurs d'activité sont l'immobilier de santé (50 %), de bureaux

(34 %) et de réseaux de distribution (16 %). Société indépendante appliquant les normes les plus strictes en matière de gouvernance d'entreprise et de durabilité, Cofinimmo offre des services à ses locataires et gère son patrimoine via une équipe de plus de 130 personnes à Bruxelles, Paris et Breda.

Cofinimmo est cotée sur Euronext Brussels (BEL20) et bénéficie du statut fiscal de REIT en Belgique (SIR), en France (SIIC) et aux Pays-Bas (FBI). Ses activités sont contrôlées par l'Autorité des Services et des Marchés Financiers, le régulateur belge.

Au 31.10.2018, la capitalisation boursière totale de Cofinimmo s'élevait à 2,4 milliards EUR. La société applique des politiques d'investissement qui cherchent à offrir un rendement en dividende élevé et une protection du capital sur le long terme, et s'adresse à des investisseurs institutionnels et particuliers.

www.cofinimmo.com

www.cofinimmo.com