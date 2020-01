Forums > Forum Cofinimmo

En donnée hebdomadaire la valeur évolue en phase Deux depuis débuts juillet.

La MM20 est ascendante et sous le cours, elle viens de croisé à la hausse la MM50 qui est seulement en train de s'aplatir. Le potentiel de hausse reste entier.



MACD positif et au dessus de son signal

MOMENTUM positif et au dessus de son signal

STOCHASTIQUE est en zone de sur achat mais sous son signal

CHAIKIN OSCILLATEUR est positif mais décroissant.



Le cours est actuellement sous une résistance à 100,9 euro, elle a déjà été testé par deux fois en journalier mais sans succès. En hebdomadaire elle n'a pas encore été touchée.



Les fondamentaux me semble bon (pour le peu que j'y connait )



BelgInvest - bonne tenue dans la misère générale ! on va retourner tester les 100 !! BelgInvest - la bonne direction ! Haussier Cours d'entrée : 102.85 | Objectif : 115 confirmation ce jurs , encore une !!! BelgInvest - plus de doute ! on ira sur 107 en ct !!





