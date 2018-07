COGELEC : LCM initie la couverture à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM initie la couverture de Cogelec avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 15,60 euros. L'analyste rappelle que le spécialiste des solutions de contrôle d’accès et d’interphonie a toujours été rentable. Au titre de 2017, sa marge opérationnelle courante s’est élevée à 16,4% pour un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 30,6 millions d'euros."La hausse rapide des revenus d'abonnement (+35% à 7,4 millions d'euros), récurrents par définition, le choix d'un mode de développement concentré sur l'innovation et le marketing associé à une production totalement externalisée constituent les grandes forces du modèle : peu de Capex, des dépenses de R&D contenues et, cerise sur le gâteau, de plantureux produits constatés d'avance (PCA liés aux revenus d'abonnement) expliquent la très forte rentabilité des capitaux investis", explique le broker.Ce dernier estime que cette trajectoire de croissance est amenée à s'accélérer sur les exercices à venir notamment portée par le déploiement de son modèle en Europe et par le lancement en 2019 de Kibolt. Si la hausse logique des coûts de structure anticipée sur 2018 pénalisera la rentabilité de Cogelec, la marge devrait rapidement retrouver ses niveaux normatifs portée par l'effet volume sur une base de coûts flexible et la hausse constante de la part des abonnements dans son mix.