COGELEC : LCM reste à l'achat

Louis Capital Markets (LCM) reste à l'achat sur Cogelec avec un objectif de cours inchangé à 10 euros. Le broker précise que les revenus annuels sont en ligne avec ses attentes et souligne une perspective de croissance du chiffre d'affaires 2020 qui s'annonce, selon lui, très forte. Le courtier anticipe un chiffre d'affaires 2020 situé entre 56,7 et 59,6 millions d'euros pour le spécialiste des interphones et des systèmes de contrôle.