COGELEC : annonce le départ de son DAF

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Cogelec, leader français du contrôle d’accès dans l’habitat collectif, a annoncé le départ d’un commun accord, de son Directeur Administratif et Financier, Stéphane Vapillon, après 11 mois passés au sein du groupe. La recherche d’un successeur est d’ores et déjà lancée. Patrice Guyet, Directeur des ppérations et précédemment en charge de la Direction financière du groupe assurera la période de transition jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur financier, sous sa responsabilité.Le groupe reste pleinement focalisé sur l'exécution de sa stratégie de croissance tant en France qu'à l'international avec en ligne de mire l'objectif du triplement de chiffre d'affaires à 90 millions d'euros à horizon 2021.