COGELEC : les résultats semestriels pénalisés par les charges de personnel et externe

Cogelec a enregistré au premier semestre un bénéfice net de 0,03 million d'euros contre 0,8 million d'euros, un an auparavant. Le résultat opérationnelle courant du spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif a, lui, chuté de 27,8% à 1,1 million d'euros. Ces résultats ont été pénalisés par le bond de 15,8% des charges de personnel à 4,9 millions d'euros.Elle s'explique principalement par les investissements liés au développement de notre activité à l'international (lequel pèse plus de 880 000 euros sur le semestre, y compris les charges externes) et le renforcement de nos équipes R&D avec le recrutement de 6 ingénieurs et l'ouverture d'un bureau sur Nantes.Les charges externes ont, elles, augmenté de 0,8 à 3,3 millions d'euros en raison de la hausse des honoraires et des frais de communication / publicité, liés au développement européen et au lancement de nouveaux produits.Le chiffre d'affaires a atteint 15,7 millions d'euros, en progression de 8,9 %. Cette croissance est portée par les ventes d'Intratone et les abonnements. Cogelec abonne désormais plus de 925 000 logements.Au 30 juin 2018, la dette financière est en baisse à 9,3 millions d'euros pour un montant des capitaux propres de 20,9 millions d'euros et la société dispose d'une trésorerie de clôture en forte hausse à 18,9 millions d'euros.S'agissant de ses perspectives, le groupe annonce le lancement le 2 octobre en France un interphone à boutons à destination du petit collectif, ce qui lui permettra d'adresser 100 % du marché contre 30% actuellement.