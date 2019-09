COGELEC : noue un partenariat avec LEGRAND

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv COGELEC 0.91% 6.68 2.32% LEGRAND 0.19% 65 31.60%

Le spécialiste français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, Cogelec, a signé un contrat de partenariat technologique et commercial avec Legrand.Cogelec a conclu ce partenariat pour intégrer à sa marque BTicino, dédiée aucontrôle d'accès et à l'interphonie, les produits de la gamme Hexact, avec notamment la solution de contrôle d'accès Vigik.Cogelec et Legrand ont réalisé conjointement les développements technologiques nécessaires à l'intégration des produits Hexact à la gamme BTicino de Legrand et proposé une interface communicante, permettant la gestion en temps réel des badges, des accès et des noms des résidents via la plateforme Hexact Web.Cette nouvelle offre est commercialisée par les forces de ventes de Legrand sur l'ensemble du territoire français auprès des clients de la distribution, des installateurs ainsi qu'auprès des prescripteurs dans l'univers du logement collectif.Cogelec détient déjà plus de 40% de part de marché du contrôle d'accès Vigik, cette nouvelle offre viendra encore renforcer ses positions sur le marché français.