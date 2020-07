Cogelec : Rapport du conseil d'administration sur les résolutions soumises à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 Juin 2020

COGELEC

Société anonyme au capital de 4.004.121,60 euros

Siège social : 370, rue de Maunit

85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE 433 034 782 RCS LA ROCHE-SUR-YON

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LES RESOLUTIONS SOUMISES A

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

EN DATE DU 24 JUIN 2020

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire afin de vous soumettre les résolutions suivantes :

ORDRE DU JOUR

De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

1. Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

2. Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

3. Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

4. Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions ;

5. Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I. du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

6. Approbation des éléments de la rémunération et des avantages versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 à Monsieur Roger LECLERC, Président Directeur Général ;

7. Approbation de la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général ;

8. Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ;

9. Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Lydie DELEBARRE ;

10. Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Patrice GUYET ;

11. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'opérer sur les actions de la Société ; De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire

12. Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet d'émettre avec maintien du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société ;

13. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d'une offre au public ;

14. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de déroger aux conditions fixées par la 13ème résolution pour déterminer le prix d'émission des actions dans la limite d'une augmentation de capital immédiate représentant moins de 10% du capital social par an, conformément à l'article L. 225-136 du Code de commerce ;

15. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration en vue d'émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes ;

16. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225-135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription ;

17. Délégation de compétence à consentir au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux salariés adhérents d'un plan d'épargne entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société conformément à l'article L. 225-129-6 du Code de commerce ;

18. Limitation globale des autorisations d'émission en numéraire ;

19. Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société ;

20. Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions en rémunération d'apports en nature dans la limite de 10% du capital social, hors cas d'offre publique d'échange ;

21. Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles de la Société, sans droit préférentiel de souscription, dans le cadre d'un échange de titres financiers ;

22. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées ;

23. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de consentir des options de souscription ou d'achat d'actions avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ;

24. Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de réserves, primes, bénéfices ou autres conformément à l'article L. 225-130 du Code de commerce ;

25. Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions.

Les rapports des Commissaires aux comptes et le présent rapport du Conseil d'administration ont été mis à votre disposition au siège social de la Société dans les conditions et les délais prévus par la loi.

I.

MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES

L'année 2019 a permis de confirmer la stratégie par l'accélération de la croissance au regard de l'exercice précédent en hausse de 19,1%, alors même que l'international ne représente qu'une part peu substantielle du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires a terminé à 40M€ contre 33,6M€ pour l'année précédente.

L'année 2019 a vu son parc d'abonnés croître de manière significative. Cet essor permet à COGELEC d'adresser à plus d'un million de logements sa solution GSM.

A la fin de l'année 2019, le groupe comptait 256 collaborateurs, dont une majorité en France (191), le recrutement dans les filiales a été finalisé sur cet exercice.

Le début d'année 2020 se voit bouleversé par une crise pandémique sans précédent. A cet effet, dès le 17 mars 2020 la Direction a été amenée à prendre des dispositions visant à protéger ses salariés, telles que le télétravail ou le chômage partiel.

Ces dispositions ont été étendues à l'ensemble du groupe en fonction des obligations légales des différents pays où le groupe est implanté.

Pleinement consciente des impacts de ses décisions liées au Covid-19, la Direction a œuvré pour évaluer le risque sur son activité et définir ainsi une nouvelle hypothèse d'atterrissage pour l'exercice 2020.

II.

APPROBATION DES COMPTES ET AFFECTATION DU RESULTAT

1ère à 3ème résolutions (à titre ordinaire)

Les premiers points de l'ordre du jour portent sur l'approbation des comptes sociaux (1ère résolution) et des comptes consolidés (2ème résolution) de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Les comptes sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 font apparaître un résultat bénéficiaire de 3.699.675 euros.

Les comptes consolidés font ressortir un résultat déficitaire de - 2.862.431 euros, au titre du même exercice.

Les comptes présentés ont été établis, conformément à la réglementation en vigueur, en référentiel IFRS s'agissant des comptes consolidés et en conformité avec les dispositions légales et réglementaires françaises s'agissant des comptes sociaux.

Le rapport de gestion du Conseil d'administration expose l'évolution de l'activité au cours de l'exercice écoulé.

Par ailleurs, la 3ème résolution vous propose d'affecter le résultat de l'exercice, qui s'élève à 3.699.675 euros, comme suit :

- à hauteur de 184.984 euros au compte « Réserve légale », qui s'élèvera en conséquence à 328.489 euros ; et

- à hauteur de 3.514.691 euros au compte « Report à nouveau », qui s'élèvera en conséquence à 3.515.363 euros.

III.

APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

4ème résolution (à titre ordinaire)

Il vous est demandé d'approuver les conventions et engagements visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce conclus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et décrits dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

Il est précisé qu'en application des dispositions légales en vigueur, les engagements et conventions réglementés déjà approuvés par l'Assemblée Générale au cours des exercices antérieurs et dont l'exécution s'est poursuivie au cours de l'exercice clos ne sont pas soumis de nouveau au vote de l'Assemblée Générale.

Nous vous demandons de prendre acte de ce qui précède et d'approuver les conclusions du rapport spécial des Commissaires aux comptes.

IV.

REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX

5ème à 8ème résolutions (à titre ordinaire)

La loi dite « Sapin 2 » du 9 décembre 2016 a mis en place des dispositions relatives au vote de l'assemblée générale des actionnaires sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lesquelles s'appliquent à Cogelec. Ces dispositions ont par ailleurs été mises à jour en 2019 par les lois dites Pacte et Soilihi du 22 mai 2019 et du 19 juillet 2019.

Ainsi, ce dispositif modifié prévoit deux types de vote :

 un premier vote ex ante sur les rémunérations à venir, en application de l'article L. 225-37-2 du

Code de commerce, relatif aux principes et aux critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et

les avantages de toute nature attribuables aux mandataires sociaux : il s'agit d'un vote sur la politique de rémunération applicable au Président Directeur Général, ainsi que d'un vote sur la politique de rémunération des administrateurs (7ème et 8ème résolutions) ;



un second vote ex post sur les rémunérations de l'exercice précédent, en application des articles L. 225-100 II. et III. et L. 225-37-3 du Code de commerce qui requièrent :

 l'approbation du rapport sur les rémunérations versées à tous les mandataires sociaux, en ce compris chaque administrateur, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, comportant les informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I. du Code de commerce : en cas de refus d'approbation de ce rapport, le conseil d'administration devra élaborer une nouvelle politique de rémunération lors de la prochaine assemblée générale et les rémunérations des administrateurs pourront être suspendues (5ème résolution) ;

 l'approbation des montants de la rémunération versée ou attribuable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 qui visera le Président Directeur Général nominativement : il s'agit d'un vote qui conditionnera le versement au Président Directeur Général des éléments variables ou exceptionnels de sa rémunération au titre de l'exercice 2019 (6ème résolution).

La description de la politique de rémunération faisant l'objet des 7ème et 8ème résolutions vous est communiquée dans la section 2.2 du Rapport Financier Annuel 2019 (pages 35).

La description détaillée est reprise in extenso en annexe du présent rapport.

V.

EVOLUTION DES MANDATS

Nous vous proposons de renouveler les mandats d'administrateur de Madame Lydie DELEBARRE (9ème résolution) et de Monsieur Patrice GUYET (10ème résolution), qui arrivent à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale.

Le mandat de des deux administrateurs serait renouvelé pour une durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui se tiendra en 2023.

Des renseignements relatifs à Madame Lydie DELEBARRE et à Monsieur Patrice GUYET vous sont communiqués dans la section 2.1.1 du Rapport Financier Annuel 2019 (page 27).

VI.

AUTORISATIONS À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION POUR OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

11ème résolution (à titre ordinaire) et 25ème résolution (à titre extraordinaire)

Dans le cadre de la 11ème résolution, et conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, il vous est proposé de conférer au Conseil d'administration, l'autorisation de mettre en œuvre un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

Cette autorisation serait donnée pour une durée de 18 mois à compter de l'Assemblée Générale. Elle permettrait à la Société de racheter ses propres actions en vue :

- d'animer le marché des titres de la Société, notamment pour en favoriser la liquidité, dans le cadre d'un contrat de liquidité ;

- de mettre en œuvre tout plan d'options d'achat d'actions de la Société ;

- d'attribuer à titre gratuit des actions ;

- d'attribuer des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise et de mettre en œuvre tout plan d'épargne d'entreprise ;

- de conserver des actions en vue de leur remise ultérieure à titre de paiement ou d'échange dans le cadre d'opérations de croissance externe ;

- de remettre des actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ;

- d'annuler tout ou partie des actions ainsi rachetées afin de réduire le capital ;

- et, plus généralement, de réaliser toute opération autorisée ou qui viendrait à être autorisée par la loi ou toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, étant précisé que les actionnaires de la Société en seraient informés par voie de communiqué.

Cette résolution prévoit que les rachats d'actions pourront être réalisés en période d'offre publique uniquement dans le respect des dispositions de l'article 231-40 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers.

La résolution présentée prévoit un prix maximum d'achat égal à vingt-trois euros et cinquante centimes (23,50 €), sous réserve d'ajustements.

Le nombre maximum d'actions pouvant être acquises par la Société est limité à 10% du capital et le montant maximum des fonds susceptibles d'être investis dans l'achat de ses actions est de cinq millions d'euros (5.000.000 €).

Dans le cadre de la 25ème résolution, nous vous proposons de conférer au Conseil d'administration l'autorisation de réduire le capital social par voie d'annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions de la Société rachetées dans le cadre de toute autorisation donnée par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-209 du Code de commerce, dans la limite de 10% du capital social par période de 24 mois.

VII.

MISE EN PLACE DES AUTORISATIONS FINANCIERES

12ème à 24ème résolutions (à titre extraordinaire)

Nous vous proposons de doter la Société des autorisations financières lui permettant d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et de choisir, en fonction des conditions de marché, les moyens les mieux adaptés au financement du développement de la Société.

Nous vous demanderons de consentir au Conseil d'administration, pour certaines de ces résolutions, la faculté de supprimer le droit préférentiel de souscription. En effet, selon les conditions de marché, la nature des investisseurs concernés par l'émission et le type de titre émis, il peut être préférable, voire nécessaire, de supprimer le droit préférentiel de souscription, pour réaliser un placement de titres dans les meilleures conditions, notamment lorsque la rapidité des opérations constitue une condition essentielle de leur réussite. Une telle suppression peut permettre d'obtenir une masse de capitaux plus importante en raison de conditions d'émission plus favorables.

L'objet de ces résolutions est précisé et commenté plus en détails ci-après. Par ailleurs, il est rappelé que le capital social de la Société est entièrement libéré.

 Plafond global des émissions

La 18ème résolution fixe le plafond nominal global des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées en vertu des 12ème à 17ème résolutions à un montant maximum de deux millions trois cent mille euros (2.300.000 €), étant précisé que :