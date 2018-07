Cogelec : croissance de 11% du CA au 2e trimestre

30/07/2018 | 08:53

Cogelec affiche un chiffre d'affaires du deuxième trimestre en croissance de 10,7% à 8,12 millions d'euros, croissance portée à la fois par les ventes d'Hexact et d'Intratone. Les abonnements progressent de 18,6% et représentent désormais près de 25% du total.



Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires du spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif s'établit à 15,7 millions d'euros, en progression de 8,9%. 'Notre déploiement se déroule selon le planning établi', affirme la société.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.