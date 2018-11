Cogelec : rachat par SRC de participations d'associés

26/11/2018 | 07:41

Cogelec annonce que son actionnaire majoritaire SRC a procédé au rachat de 48.397 actions SRC détenues par certains associés dans son capital, à savoir Naxicap Rendement 2018, Banque Populaire Développement et Patrick Fruneau.



Le spécialiste du contrôle d'accès dans l'habitat collectif ajoute que ces actions ont ensuite été annulées par SRC, par voie de réduction de capital, et que le nouveau pacte d'associés, conclu le 25 mai 2018 entre les six associés restants de SRC, est en vigueur.



