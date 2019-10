Cogra : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019/2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2019/2020

Très bon démarrage de l'exercice

Croissance du chiffre d'affaires +18 %

Accord de financement de la nouvelle unité de production

Mende, le 7 octobre 2019 à 17h45 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce son chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre de l'exercice 2019/2020 (clos le 30 septembre 2019).

Chiffre d'affaires non audité 2018/2019 2019/2020 Var. en millions d'euros (3 mois) (3 mois) 1er trimestre 4,94 5,83 +18% (1er juillet 2019 -30 septembre 2019)

Au 1er trimestre 2019/2020, Cogra poursuit sa dynamique de croissance (10ème trimestre consécutif de hausse) avec un chiffre d'affaires en hausse de 18 % , à 5,83 millions d'euros.

Sur un marché bien orienté, la dynamique commerciale est soutenue par la vitalité de la demande de la part d'une clientèle diversifiée et fidélisée ainsi que par la qualité des produits et de la chaine logistique de Cogra. En préparation de la saison automne-hiver, Cogra a bénéficié d'une utilisation optimale de ses outils de production et de ses capacités de stockage.

Pour l'exercice 2019/2020 Cogra entend prolonger ses bonnes performances au niveau opérationnel et financier tout en mettant en œuvre son nouveau projet d'usine de production de granulés bois présenté en septembre.

La nouvelle usine d'une capacité totale de 75 000 tonnes sur un site contigu à celui de Craponne-sur- Arzon porterait la capacité de production totale à 200 000 tonnes annuelles, avec 3 unités production modernes réparties sur 2 sites pour une efficacité logistique optimale.Pour rappel, ce projet représentera un investissement de l'ordre de 11 M€ qui sera financé par emprunt bancaire compte tenu des conditions financières favorables actuelles. Les formalités administratives préalables aux travaux suivent leur cours et la production pourrait être lancée à l'été 2020 et monter en puissance progressivement pour atteindre sa pleine capacité en 2022.

Producteur de référence sur un marché en croissance, Cogra valorise la filière bois pour produire efficacement et de manière responsable un granulé bois de qualité et déployer son modèle de croissance rentable à plus grande échelle pour viser durablement une marge d'EBITDA supérieure à 10% .

Mise à disposition du Rapport financier annuel

Le rapport financier annuel de l'exercice clos le 30 juin 2019 a été mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 3 octobre. Il peut être consulté sur www.cogra.fr,rubrique « Bourse », « Documentation »

Prochains rendez-vous

Assemblée générale des actionnaires de Cogra : Vendredi 18 octobre 2019 à 18h15, au siège.

Forum Euroland Corporate : Mercredi 20 novembre 2019.

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier. Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 800 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.