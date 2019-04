Cogra : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018/2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018/2019

Clos le 31 mars 2019

Mende, le 3 avril 2019, à 17h45 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce son chiffre

d'affaires au titre du 3ème trimestre clos le 31 mars 2019.

Chiffre d'affaires non audité 2018/2019 2017/2018 Variation en millions d'euros 1er trimestre (1er juillet - 30 septembre) 4,94 3,99 +24% 2ème trimestre (1er octobre - 31 décembre) 8,84 7,88 +12% 3ème trimestre (31 décembre - 31 mars) 6,54 7,10 -8% Total 9 mois (1er juillet - 31 mars) 20,32 18,97 +7%

Sur les neufs premiers mois de l'exercice 2018/2019, le chiffre d'affaires ressort à 20,32 M€, en croissance de 7% par rapport au 31 mars 2018, porté par le dynamisme des ventes de granulés, de poêles et de chaudières.

Compte tenu d'un effet de base défavorable lié à un mois de mars particulièrement froid en 2018, et particulièrement chaud en 2019, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018/2019 s'établit à 6,54 M€ en retrait de 8 %.

La forte saisonnalité de la filière étant totalement intégrée par Cogra dans ses modes de gestion, la Société entend s'appuyer sur sa grande capacité de stockage sécurisé et sa trésorerie pour constituer les stocks nécessaires à la poursuite de son développement et à l'extension de sa clientèle.

Ainsi, la Société va pouvoir donner suite aux sollicitations des différents segments de distribution qui souhaitent nouer un partenariat avec elle.

Au regard de la forte croissance et de la rentabilité enregistrée en début d'année, Cogra entend poursuivre l'amélioration de ses performances opérationnelles et financières pour l'ensemble de l'exercice.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018/2019 (clos au 30 juin 2019) : le 4 juillet 2019

A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.