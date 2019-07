Cogra : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2018/2019

TOTAL EXERCICE 24,36 21,93 +11%

Sur l'ensemble de l'exercice 2018/2019, le chiffre d'affaires généré par Cogra atteint 24,36 M€ en croissance de 11 % par rapport à l'exercice précédent.

Les bonnes performances sont portées par l'élargissement du parc clients et la fidélisation de ces derniers, permise par la qualité de l'offre de granulés et de services, et la réactivité de la chaine logistique. Fort de la bonne maîtrise de son marché, de la qualité de son combustible et de son aptitude à suivre les besoins de ses clients, Cogra s'est attachée à développer une clientèle de proximité, pour les granulés, les poêles et les chaudières. Par ailleurs, les ventes de barbecues Grillson ont démarré positivement auprès d'une clientèle prestigieuse. L'ensemble de ses atouts, et la forte croissance, qui s'accompagnent du fonctionnement optimal des outils de production, se traduiront par une augmentation des résultats.

Les investissements récents permettent également à Cogra de disposer d'une capacité de stockage optimisée pour constituer les réserves de produits finis nécessaires pour répondre à l'élargissement de ses segments de distribution et au développement des ventes dans un marché du granulé bois bien orienté bénéficiant d'un contexte porteur. En fin d'exercice, Cogra a également renforcé son équipe commerciale afin de développer l'animation de son réseau de revendeurs de poêles et d'étayer sa communication sur les médias sociaux.

Au regard de ces performances, Cogra est confiante sur l'efficacité de son modèle de développement, et anticipe une rentabilité renforcée sur l'exercice. Les résultats de l'exercice 2018/2019 et les perspectives 2019/2020 seront détaillés à l'occasion de la publication des résultats annuels, le 5 septembre 2019.

Résultats de l'exercice 2018/2019 : le 5 septembre 2019

