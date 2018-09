Cogra : Résultats de l'exercice 2017/2018

Résultats de l'exercice 2017/2018

Très forte croissance des résultats annuels : Ebitda : +75% / Résultat d'exploitation : x42

Mende, le 5 septembre 2018 à 8h00 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce ses résultats annuels 2017/2018 (12 mois, clos le 30 juin 2018), arrêtés par le Conseil d'administration du 4 septembre 2018.

Résultats consolidés audités, en K€ 30/06/2017 30/06/2018 Var. (12 mois) (12 mois) Chiffre d'affaires net 18 249 21 930 20% Produits d'exploitation 15 474 20 072 29% Achat de marchandises 1 910 2 337 22% Achat de matières premières 5 885 8 216 40% Autres achats et charges externes 4 392 5 138 17% Salaires et charges sociales 1 818 2 023 11% Impôts, taxes et assimilés 347 334 -4% EBITDA 1 033 1 804 75% En % du CA 6,6% 8,2% Amortissements et provisions 1 037 1 008 -3% Résultat d'exploitation 21 894 +4139% En % du CA 0,1% 4,1% Résultat financier -198 -150 24% Résultat exceptionnel 93 -68 -173% Résultat net -85 611 823% En % du CA -0,5% 2,8%

Après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 21,9 M€, en croissance de 20% par rapport à l'exercice précédent,

Cogra publie des résultats annuels en très forte hausse. Pour rappel, la dynamique commerciale avait été tirée par la conquête de nouveaux clients, notamment des grandes et moyennes surfaces, le développement des ventes de proximité et la qualité constante de l'offre de Cogra.

L'exercice 2017/2018 a permis de mettre en évidence la pertinence du modèle économique de Cogra alliant croissance et rentabilité.

La hausse des ventes, couplée à une gestion performante des approvisionnements, des stocks et des centres de production, permettent ainsi à Cogra d'enregistrer cette forte croissance des résultats.

Le niveau des achats de matières premières (+40%) témoigne de la meilleure utilisation des outils de production et l'augmentation des achats de marchandises est liée principalement au stockage des poêles.

En parallèle, la hausse des frais fixes (salaires et charges sociales et impôts et taxes : +9%) reste largement inférieure à celle du chiffre d'affaires. Cogra dégage ainsi un EBITDA de 1,8 M€ (8% du CA) soit +75% par rapport à l'exercice précédent.

Avec un niveau d'amortissement stable de l'ordre du million d'euros, qui reflètent la politique mise en œuvre par Cogra à savoir : des outils de productions efficients, récents et bien entretenus, la marge d'exploitation ressort à 4,1% contre une marge nulle l'an dernier.

Pour rappel et afin de s'affranchir de charges de stockage externe lui garantissant une plus grande autonomie dans sa gestion des stocks, Cogra a procédé cette année à des investissements qui auront un impact modéré en 2018/2019 sur les amortissements.

Enfin, compte tenu du résultat financier de -0,15 M€ et de 65 K€ d'impôts sur les bénéfices, le résultat net consolidé ressort à 0,6 M€, soit 2,8% du chiffre d'affaires de l'exercice.

Bilan et trésorerie au 30 juin 2018 : Forte baisse de l'endettement financier

La baisse du niveau de stocks à 4,4 M€ contre 6,4 M€ au 30 juin 2017, atteste de la résorption des stocks constitués lors des saisons précédentes permis par la hausse de l'activité.

La diminution de l'endettement financier est conforme au plan de remboursement, avec une diminution de 19% à 5,3 M€ (6,6 M€ en 2016/2017). Enfin, la trésorerie s'élève, au 30 juin 2018, à 4,7 M€ contre 2,3 M€ au 30 juin 2017, notamment grâce au déstockage et à l'exercice des BSAR 2016 pour 107 783 € sur la période.

ACTIF, en K€ 30/06/2017 30/06/2018 Immobilisations incorporelles 1 1 - Immobilisations corporelles 8 993 9 880 10% Immobilisations financières 388 444 14% Stocks 6 421 4 398 -32% Créances 1 856 2 586 39% Trésorerie 2 346 4 741 102% Charges constatées d'avance 512 550 7% Total Actif 20 517 22 600 PASSIF, en K€ 30/06/2017 30/06/2018 Capitaux propres 11 978 14 403 Dettes 8 539 8 197 dont dettes financières 6 574 5 343 dont dettes d'exploitation 1 965 2 853 Total Passif 20 517 22 600 Perspectives très favorables pour 2018/2019 Var.

Var.

20% -4% -19% 45%

Après avoir démontré sa capacité d'adaptation aux évolutions de son marché et des conditions météorologiques, Cogra entend prolonger ses bonnes performances opérationnelle et financière pour l'exercice à venir. La Société vise ainsi de poursuivre sa dynamique commerciale grâce à la fidélité de ses clients et à la conquête de nouveaux comptes français et européens.

Prochains rendez-vous

 Chiffre d'affaires du 1er trimestre (clos le 30 septembre 2018) : 9 octobre 2018

 Assemblée générale des actionnaires de Cogra : 19 octobre 2018 à 18h15

 Forum Euroland Corporate : 21 novembre 2018

