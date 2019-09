Cogra : Résultats de l'exercice 2018/2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2018/2019

Poursuite de la croissance et nouvelle amélioration de la rentabilité Chiffre d'affaires +11 % - EBITDA +32 % - Résultat d'exploitation +42 % Cap 2022 : un acteur de référence avec une capacité de production de 200 000 tonnes et une marge d'EBITDA supérieure à 10%

Mende, le 5 septembre 2019 à 8h00 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce ses résultats annuels 2018/2019 (12 mois, clos le 30 juin 2019), arrêtés par le Conseil d'administration du 4 septembre 2019.

Résultats audités, en K€ 30/06/2018 30/06/2019 Var. (12 mois) (12 mois) Chiffre d'affaires net 21 930 24 362 +11% Produits d'exploitation 20 072 24 677 +23% Achat net* de marchandises 2 467 3 171 +29% Achat net* de matières premières 8 153 10 358 +27% Autres achats et charges externes 5 138 6 158 +20% Salaires et charges sociales 2 023 2 167 +7% Impôts, taxes et assimilés 334 364 +9% EBITDA 1 804 2 389 +32% En % du CA 8,2% 10% - Amortissements et provisions 1 008 1 169 +16% Résultat d'exploitation 894 1 267 +42% En % du CA 4,1% 5,2% - Résultat financier -150 -129 +14% Résultat exceptionnel -68 107 +258% Résultat net 611 863 +41% En % du CA 2,8% 3,5% -

* Net des variations de stocks : marchandises -949 K€, matières premières -40 K€ au 30/06/2019

Poursuite de la croissance et nouvelle amélioration de la rentabilité

Après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 24,4 M€, en croissance de 11 % par rapport à l'exercice précédent, Cogra publie de nouveaux des résultats annuels en forte hausse.

Sur l'exercice, les ventes de granulés sont en croissance de +9 %, à 19,9 M€, et les ventes de poêles et chaudières en hausse de +35 %, à 4,1 M€. Cette solide dynamique commerciale s'appuie sur la qualité constante de l'offre de granulés et d'équipements et la fiabilité de la chaîne logistique de Cogra, soutenue par une clientèle fidélisée et diversifiée et des tendances favorables au développement de l'énergies bois (confort, facilité d'usage, coûts).

Fort de la bonne maîtrise de ses opérations et de ses charges, Cogra enregistre un EBITDA de 2,4 M€ (10 % du CA) en hausse de +32 % par rapport à l'exercice précédent. L'évolution des achats nets* de matières premières (+27 %) témoigne de la bonne utilisation des outils de production et de l'augmentation des capacités de stockage visant à répondre à la saisonnalité de la demande et à la hausse du taux d'équipement. Cette tendance se reflète également dans les achats de marchandises qui tient compte des nouvelles générations de poêles, grills et chaudières à granulés bois proposés aussi en ventes directes dans les départements où est implantée la Société. Le renforcement de l'équipe commerciale pour accompagner la croissance se traduisent par une hausse modérée des frais fixes (salaires et charges sociales +7 % et impôts et taxes : +9 %).