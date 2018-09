Cogra : forte hausse des bénéfices annuels

05/09/2018 | 09:41

Cogra publie au titre de son exercice 2017-18 (clos fin juin), un résultat net de 0,6 million d'euros, contre une perte de près de 0,1 million l'exercice précédent, et un EBITDA en croissance de 75% à 1,8 million.



Le groupe spécialisé dans l'énergie bois rappelle que son chiffre d'affaires a augmenté de 20% à 21,9 millions, dynamique commerciale tirée par la conquête de nouveaux clients, notamment des grandes et moyennes surfaces, et le développement des ventes de proximité.



Cogra entend prolonger ses bonnes performances opérationnelle et financière pour l'exercice à venir. La société vise ainsi de poursuivre sa dynamique commerciale grâce à la fidélité de ses clients et à la conquête de nouveaux comptes français et européens.



