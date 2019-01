Cogra : hausse de 16% du CA au 1er semestre

09/01/2019 | 10:35

Cogra affiche un chiffre d'affaires en progression de 16% à 13,78 millions d'euros pour le premier semestre 2018-19 (clos le 31 décembre 2018), dont une progression de 12% à 8,84 millions au titre du deuxième trimestre comptable.



'Sur un marché des énergies renouvelables porteur, le développement des ventes de granulés bois est étayé par une clientèle fidélisée par la qualité de l'offre et la fiabilité de la chaine logistique de Cogra', explique la société.



Cogra se dit confiante sur le renforcement de sa rentabilité dès le premier semestre 2018-19 et entend également poursuivre l'amélioration de ses performances opérationnelles et financières pour l'ensemble de l'exercice.



