COGRA : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019/2020

LOGO-cmjn-®.jpg RÉSULTATS SEMESTRIELS 2019/2020 Très forte amélioration de la rentabilité Chiffre d'affaires +14 % - EBITDA +56 % - Résultat net +96 % Cap 2022 : démarrage de la construction de la nouvelle usine de granulés bois pour amener la capacité de production annuelle à 200 000 tonnes Mende, le 10 février 2020 à 8h00 - Cogra, pionnier de l'énergie bois en France, annonce ses résultats semestriels 2019/2020 (6 mois, clos le 31 décembre 2019), arrêtés par le Conseil d'administration du 6 février 2020. Résultats audités, en K€ 31/12/2019 (6 mois) 31/12/2018 (6 mois) Var. 30/06/2019 (12 mois) Chiffre d'affaires net 15 670 13 842 +13% 24 362 Produits d'exploitation 13 247 12 456 +6% 24 677 Achat de marchandises 941 2 705 -65% 3 171 Achat de matières premières 4 955 4 456 +11% 10 358 Autres achats et charges externes 3 257 3 068 +6% 6 158 Salaires et charges sociales 1 124 1 041 +8% 2 167 Impôts, taxes et assimilés 273 179 +52% 364 EBITDA 2 103 1 346 +56% 2 389 En % du CA 13% 10% 10% Amortissements et provisions 616 582 +6% 1 169 Résultat d'exploitation 1 508 794 +90% 1 267 En % du CA 10% 6% 5% Résultat financier -52 -60 -14% -129 Résultat exceptionnel 48 21 +132% 107 Résultat net 1 052 538 +96% 863 En % du CA 7% 4% 3% Poursuite de la croissance et nouvelle amélioration de la rentabilité Après l'annonce d'un chiffre d'affaires semestriel de 15,7 M€, en croissance de 14 % par rapport à l'exercice précédent, Cogra publie de nouveaux des résultats en très forte hausse. Sur ce 1er semestre, les ventes de granulés sont en croissance de +21 %, à 13,2 M€, portées par la vitalité de la demande de la part d'une clientèle diversifiée et fidélisée par la qualité des produits et de la chaine logistique de Cogra. L'évolution des ventes de poêles et chaudières (-18 % à 2,3 M€) n'est pas significative sur un marché qui reste bien orienté. En effet, au 1er semestre de l'exercice précédent, les ventes de poêles s'étaient concentrées sur une courte période faisant suite à l'indisponibilité temporaire de deux modèles. Par ailleurs, les achats de marchandises (-65 %) varient en tenant compte de l'évolution du dollar et des remises quantitatives consenties par le fabricant américain, Harman. La réduction a également permis d'optimiser les stocks. Fort de la bonne maîtrise de ses opérations et de ses charges, Cogra enregistre un EBITDA de 2,1 M€ (13 % du CA) en hausse de +90 % par rapport à l'exercice précédent. L'évolution modérée des achats de matières premières (+11 %) témoigne de la bonne utilisation des outils de production et de l'augmentation des capacités de stockage. Le renforcement de l'équipe commerciale pour accompagner la croissance s'est traduit par une hausse modérée des frais fixes de salaires et charges sociales +8 %. Avec des amortissements de 0,6 M€, la marge d'exploitation s'établit à 10 % du chiffre d'affaires, à 1,5 M€. Le résultat financier de -52 K€, reflète le faible niveau d'endettement (dettes financières +2 %, gearing de 3 %). Le résultat net ressort à 1,05 M€, soit 7 % du chiffre d'affaires semestriel 2019/2020 ; il dépasse déjà le niveau atteint lors de l'exercice précédent et conforte Cogra dans ses perspectives de progression annuelle tout en tenant compte d'une saisonnalité moins favorable au 2ème semestre 2019/2020. Une structure financière solide La bonne gestion du BFR, avec notamment la diminution des stocks, à 2,6 M€ contre 3,4 M€ au 31 décembre 2018, atteste de la qualité des outils et process de production dans un contexte de hausse continue de l'activité. A la clôture de la période, la Société dispose de 4,3 M€ (+11 %) de trésorerie brute et présente un endettement net de 493 K€. ACTIF, en K€ 31/12/2019 31/12/2018 Var. 30/06/2019 Immobilisations incorporelles 14 1 +2 241% 0 Immobilisations corporelles 11 801 10 470 +13% 10 305 Immobilisations financières 334 449 -26% 403 Stocks 2 642 3 362 -21% 5 652 Créances 4 628 4 588 +1% 2 757 Trésorerie 4 290 3 870 +11% 3 373 Charges constatées d'avance 640 622 +3% 559 Total Actif 24 349 23 361 +4% 23 051 PASSIF, en K€ 31/12/2019 31/12/2018 Var. 30/06/2019 Capitaux propres 16 643 15 347 +8% 15 638 Dettes 7 706 8 015 -4% 7 413 dont dettes financières 4 783 4 693 +2% 4 053 dont dettes d'exploitation 2 923 3 321 -12% 3 360 Total Passif 24 349 23 361 +4% 23 051 Avancement du projet de nouvelle usine Annoncé le 5 septembre 2019, le projet de construction de nouvelle usine d'une capacité totale de 75 000 tonnes sur un site contigu à celui de Craponne-sur-Arzon marque une nouvelle avancée. Après l'obtention cet été des crédits bancaires pour un montant d'environ 11 M€ à des conditions financières favorables, le permis de construire du nouveau site de production a été obtenu et les travaux de terrassement sont en phase de démarrage. L'avancement est conforme au planning qui prévoit un lancement de la production à l'été 2020 et une montée en puissance progressive pour atteindre la pleine capacité en 2022. Ce projet qui s'inscrit dans la stratégie de proximité (approvisionnement, logistique, distribution) éprouvée de Cogra, amènera la capacité de production totale à 200 000 tonnes annuelles, répartie sur 2 sites de productions modernes et d'une efficacité logistique optimale. Il permettra à Cogra de déployer son modèle de croissance rentable à plus grande échelle pour viser durablement une marge d'EBITDA supérieure à 10%. Perspectives 2019/2020 Après les excellentes performances enregistrées au 1er semestre 2019/2020, Cogra table sur une saisonnalité moins favorable au deuxième semestre sans remettre en cause ses perspectives de croissance annuelle de ses ventes et de ses résultats. Pionnier et acteur de référence du granulé bois en France depuis 1982, Cogra entend ainsi saisir les opportunités de croissance de son marché et continuer à créer de la valeur au sein de la filière bois, dans sa région et avec ses clients en France et en Europe. Prochains rendez-vous Chiffre d'affaires du 3ème trimestre (clos au 31 mars 2020) : le 3 avril 2020 Télécharger le communiqué A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570 Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier. Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 800 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement. 