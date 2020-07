Cogra S A : Bilan semestriel du contrat de liquidité

INFORMATION REGLEMENTEE le 2 juillet 2020 - 08h00

Bilan SEMESTRIEL S1 du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société COGRA à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 6 155 Solde en espèces: 60 615,81 €

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 58 189 titres 307 267,34 € 515 transactions VENTE 61 701 titres 330 402,57 € 409 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 9 667 Solde en espèces: 37 480,58 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 3 073 Solde en espèces: 68 947,34 €

A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS

ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 700 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 515 58 189 307 267,34 409 61 701 330 402,57 02/01/2020 0 350 1881,99 0 77 415,8 03/01/2020 5 345 1851,3 2 211 1122,31 06/01/2020 8 488 2594,84 0 0 0 07/01/2020 4 298 1572,64 0 0 0 08/01/2020 2 125 657,5 2 321 1690,87 09/01/2020 0 0 0 29 3986 21555,89 10/01/2020 8 1778 9597,11 3 203 1108,44 13/01/2020 3 284 1532,15 7 684 3727,53 14/01/2020 7 1100 5975,86 1 200 1096 15/01/2020 4 362 1954,8 1 150 813 16/01/2020 11 1900 10120,16 1 149 804,6 17/01/2020 0 0 0 9 1216 6538,31 20/01/2020 5 534 2897,54 5 404 2197,76 21/01/2020 5 510 2798,63 9 1902 10529,85 22/01/2020 4 300 1659,72 3 237 1321,51 23/01/2020 8 553 3144,63 9 2906 16694,39 24/01/2020 9 937 5372,95 6 1217 7095,35 27/01/2020 13 2013 11214,62 0 0 0 28/01/2020 14 2883 15247,32 3 510 2707,39 29/01/2020 10 1615 8480,69 3 272 1448,4 30/01/2020 7 1465 7533,76 8 359 1870,68 31/01/2020 0 0 0 10 1977 10600,67 03/02/2020 6 475 2539,49 0 0 0 04/02/2020 5 510 2714,02 0 0 0 05/02/2020 3 207 1086,32 1 250 1310 06/02/2020 0 0 0 3 180 950,4 07/02/2020 0 0 0 3 330 1761,8 10/02/2020 9 1421 7708,36 8 1841 10137,65 11/02/2020 10 725 3856,13 6 519 2779,4 12/02/2020 5 238 1275,68 0 0 0 13/02/2020 3 219 1173,84 0 0 0 14/02/2020 6 233 1248,04 0 0 0 17/02/2020 4 313 1662,91 3 439 2344,26 18/02/2020 3 102 544,68 0 0 0 19/02/2020 5 228 1215,22 0 0 0 20/02/2020 0 0 0 0 0 0 21/02/2020 8 1677 8788,32 1 121 634,04 24/02/2020 7 422 2193,09 7 1196 6297,3 25/02/2020 5 522 2699,47 3 541 2832,19 26/02/2020 0 0 0 5 578 3029,59 27/02/2020 5 597 3121,83 5 884 4669,73 28/02/2020 5 215 1110,99 2 228 1184,16 02/03/2020 4 338 1761,66 0 0 0 03/03/2020 1 104 553,28 10 2280 12155,36 04/03/2020 1 62 339,76 6 800 4335,68 05/03/2020 2 250 1369 5 524 2885,72 06/03/2020 9 1082 5735,03 2 683 3551,6 09/03/2020 9 576 2880,12 7 727 3703,19 10/03/2020 8 529 2700,65 7 651 3385,4 11/03/2020 1 100 528 4 345 1828,5 12/03/2020 3 240 1262,81 9 769 4084,62 13/03/2020 16 1785 9284,32 7 1767 9289,83 16/03/2020 16 1105 5448,09 0 0 0 17/03/2020 3 228 1061,09 2 236 1132,8 18/03/2020 15 1667 7825,06 1 50 206 19/03/2020 0 0 0 5 93 395,69 20/03/2020 2 100 463,84 6 426 2021,63 23/03/2020 2 94 433,12 2 105 494,5 24/03/2020 13 2120 9726,77 4 228 1046,52 25/03/2020 1 113 523,19 8 1197 5565,93 26/03/2020 0 0 0 12 3309 15960,96 27/03/2020 3 261 1351,98 5 562 2915,43 30/03/2020 16 2255 11078,36 10 1224 6165,78 31/03/2020 1 75 385,5 6 913 4736,46