Cogra S A : Résultats semestriels 2019/2020

Fort de la bonne maîtrise de ses opérations et de ses charges, Cogra enregistre un EBITDA de 2,1 M€ (13 % du CA) en hausse de +90 % par rapport à l'exercice précédent. L'évolution modérée des achats de matières premières (+11 %) témoigne de la bonne utilisation des outils de production et de l'augmentation des capacités de stockage.

Sur ce 1er semestre, les ventes de granulés sont en croissance de +21 %, à 13,2 M€, portées par la vitalité de la demande de la part d'une clientèle diversifiée et fidélisée par la qualité des produits et de la chaine logistique de Cogra. L'évolution des ventes de poêles et chaudières (-18 % à 2,3 M€) n'est pas significative sur un marché qui reste bien orienté. En effet, au 1er semestre de l'exercice précédent, les ventes de poêles s'étaient concentrées sur une courte période faisant suite à l'indisponibilité temporaire de deux modèles. Par ailleurs, les achats de marchandises (-65 %) varient en tenant compte de l'évolution du dollar et des remises quantitatives consenties par le fabricant américain, Harman. La réduction a également permis d'optimiser les stocks.

Après les excellentes performances enregistrées au 1er semestre 2019/2020, Cogra table sur une saisonnalité moins favorable au deuxième semestre sans remettre en cause ses perspectives de croissance annuelle de ses ventes et de ses résultats.

Pionnier et acteur de référence du granulé bois en France depuis 1982, Cogra entend ainsi saisir les opportunités de croissance de son marché et continuer à créer de la valeur au sein de la filière bois, dans sa région et avec ses clients en France et en Europe.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2019/2020 (clos au 31 mars 2020) : le 3 avril 2020

Retrouver toute l'information financière sur www.cogra.fr

A PROPOS DE COGRA, PIONNIER DE L'ENERGIE BOIS ALCOG - FR0011071570

Producteur de granulés de bois depuis 35 ans, Cogra s'est imposé en France comme un acteur de référence du secteur grâce à une approche qualitative et durable de son métier.

Avec deux usines d'une capacité totale de production de plus de 100 000 tonnes, Cogra produit des granulés de première qualité qui sont commercialisés en direct en France et à l'étranger ou via son réseau de plus de 800 revendeurs. L'activité de production de granulés bois, couplée à une activité de conseil et distribution de poêles et chaudières forment un ensemble cohérent et différenciant qui permet d'apporter une réponse globale aux consommateurs soucieux de leurs économies d'énergie et de la protection de l'environnement.