COGRA / EO2, les granulés chauffent la Bourse Haussier Cours d'entrée : 4.5 | Objectif : 5.6 | Stop : 4.1 La production nationale de granulés de bois est passée de 345 000 tonnes en 2009 à 465 000 tonnes en 2010 (+34%) et nous sommes encore loin des allemands (avec une production de 1 600 000 tonnes en 2009).

Les français s'équipent de poêles à granulés avec l'aide du crédit d'impôt; Entre 2008 et 2009, les ventes ont cru de 35% pour les poêles à granulés (à environ 23 000 unités).

Pour Cogra "La quantité de granulés vendue en juillet 2011 est en croissance de 26 % avec 2 190T (contre 1 734T en juillet 2010), tandis que les ventes de poêles progressent elles de 60%."; de plus, la rentabilité de l’actif économique a toujours été positive depuis 2008.



L'action pourrait donc retourner vers 5,6€ dès que le marché va repartir.

Vous pourrez accéder à l'étude complète à l'adresse http://eco-finances.blogspot.com/2011/11/cogra-eo2-les-granules-chauffent-la.html



Choplin participe à cette discussion