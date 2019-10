Coheris : Annonce du résultat de l'offre publique d'achat de ChapsVision visant les titres de Coheris

Suresnes, le 10 octobre 2019

Coheris (Euronext Paris : COH - ISIN FR0004031763), éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Analytiques (pilotage de la performance et applications prédictives) annonce le résultat, à l'issue de la période d'offre, de l'offre publique d'achat de la société ChapsVision, société détenue indirectement à 100% par Monsieur Olivier Dellenbach et son épouse (« Chapsvision » ou l' « Initiateur »), sur les titres de Coheris, au prix unitaire de 2,27 euros (l' « Offre »).

Conformément à l'avis publié le 10 octobre 2019 par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), 2 421 500 actions de la Société ont été apportées à l'Offre.

En conséquence, l'Initiateur à l'issue du règlement-livraison de l'Offre prévu le 23 octobre 2019, détiendra 3 657 576 actions de la Société soit 64,33 % du capital et au moins 61,52% des droits de vote de la Société[1].

L'Offre ayant une suite positive, elle sera ré-ouverte conformément à la règlementation applicable et selon un calendrier qui sera communiqué par l'AMF.

L'ensemble de la documentation relative à l'Offre, comprenant notamment la note d'information établie par ChapsVision ayant reçu le visa de l'AMF n°19-418 en date du 3 septembre 2019, la note en réponse établie par Coheris ayant reçu le visa de l'AMF n°19-419 en date du 3 septembre 2019 et les documents reprenant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de ChapsVision et de Coheris peuvent être consultés sur les sites Internet de Coheris (www.coheris.com) et de l'AMF (www.amf-france.org) et pourra être obtenu sans frais auprès de Coheris (4, rue du Port aux Vins - 92150 Suresnes).

[1] Sur la base d'un capital composé de 5 685 575 actions représentant au plus 5 945 002 droits de vote, en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

Contact Coheris :

Jean François Menager

Directeur Général Adjoint

T +33 (0)1 57 32 61 24

jfmenager@coheris.com

Contact ChapsVision :

ACTIFIN

76 rue Saint-Lazare, 75009 Paris

T + 33 (0)1 56 88 11 11

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. Toute décision relative à l'Offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Coheris décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.