Un outil simple et rapide pour identifier « à la volée »

les données sensibles interdites par le RGPD

Suresnes, le 6 novembre 2018 – Coheris, (www.coheris.com), éditeur de solutions logicielles dans les domaines du CRM et de la Data Analytics, propose désormais aux TPE, un outil simple et rapide pour leurs collaborateurs, permettant de mettre en évidence lors de la saisie de commentaires les données sensibles interdites par le RGPD.

Toutes les sociétés sont concernées par le RGPD et chaque chef d'entreprise doit s'y conformer. Parmi les règles du nouveau règlement, l'interdiction de collecter et de traiter des données personnelles relatives à la vie privée des personnes.

Nommées « données sensibles » par la CNIL, et visées par les art. 9 et 10 du RGPD, ces données nécessitent une vigilance particulière. Elles concernent les informations révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l'appartenance syndicale, la santé ou l'orientation sexuelle, et dont le recueil et le traitement sont interdits, sauf consentement explicite de la personne.

Pour accompagner les TPE dans leur mise en conformité, Coheris propose « Coheris RGPD Spot », une extension qui s'installe en quelques minutes sur le navigateur web (Firefox ou Chrome) de l'ordinateur de l'utilisateur, pour lui ajouter des fonctionnalités d'identification de ces données sensibles.

L'utilisateur peut, lorsqu'il utilise une application web, vérifier la présence de données sensibles dans le texte qu'il est en train de saisir. Un message d'alerte apparaît si celui-ci contient des données sensibles interdites par le RGPD.

Rapide, utilisable par tous et ne nécessitant aucune formation, les utilisateurs sont sensibilisés aux mots interdits par le RGPD et peuvent ainsi corriger leur saisie.

Exemple d'utilisation de Coheris RGPD Spot dans une application CRM

« Avec Coheris RGPD Spot, nous complétons notre portefeuille de solutions RGPD lancées en septembre 2017 avec un outil simple dédié aux TPE, qui illustre notre volonté d'accompagner tous nos clients dans leurs enjeux de compliance RGPD. Compatible avec Chrome et Firefox, l'extension est vendue exclusivement en ligne. C'est un nouveau mode de commercialisation pour Coheris qui rencontre les besoins des petites entreprises. » ajoute Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris.



Comment se procurer « Coheris RGPD Spot » ?

Toujours dans un esprit de simplification et de rapidité dans l'accompagnement de ces petites entreprises, Coheris a mis en place une plateforme e-commerce pour commercialiser cette nouvelle extension. La boutique virtuelle est accessible sur le site https://donnees-rgpd.fr/rgpd-spot

Quelques clics suffisent à l'entreprise pour acheter et installer son extension. La solution est disponible sous forme d'abonnement mensuel ou annuel, au prix de 49,90€ / mois / société.

Lancé en 2017 par Coheris, le site https://donnees-rgpd.fr/ regroupe l'ensemble des offres RGPD de Coheris pour accompagner les entreprises dans leur mise en conformité, ainsi que tous les articles du nouveau règlement RGPD, accessibles via une application interactive.



A propos de Coheris

Editeur de référence de solutions CRM et Data Analytics, Coheris place la donnée au cœur de la stratégie des entreprises et les accompagne dans les domaines de la Gestion de la Relation Client, de la Data Intelligence et de la Gouvernance des Données. De la PME à la multinationale, plus de 1 000 entreprises et collectivités font confiance à Coheris et à ses solutions multilingues dans plus de 80 pays. Coheris s'appuie sur un réseau de partenaires étendu et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions métiers et technologiques à la fois novatrices et performantes. Pour plus d'informations sur Coheris : www.coheris.com

