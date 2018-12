Coheris : COHERIS : Coheris élargit le périmètre de sa solution de data visualisation, Coheris Analytics Liberty

La nouvelle version Coheris Liberty 9.3 s'ouvre à de nouveaux utilisateurs souhaitant élaborer des data visualisations basées sur des requêtes complexes.



Suresnes, le 6 décembre 2018 – Coheris, (www.coheris.com), éditeur de solutions logicielles dans les domaines du CRM et de la Data Analytics, permet désormais à des profils experts d'aller encore plus loin dans leurs requêtes SQL avec la dernière version Coheris Liberty 9.3.

Coheris Analytics Liberty répond parfaitement aux besoins de manipulation des données, de data visualisation et de reporting des utilisateurs métiers, grâce à une interface graphique simple et ergonomique.

Désormais, la nouvelle version Coheris Liberty 9.3 propose également un mode expert, destiné à des utilisateurs qui souhaitent construire eux-mêmes des requêtes complexes en langage SQL.

En permettant d'élaborer des data visualisations sur des modèles de données complexes, cette évolution ouvre le champ des possibles en allant au-delà des requêtes plus simples effectuées via l'interface graphique.

Dans les deux cas, la solution permet de gérer facilement la confidentialité sur les données et les tableaux de bord via une administration centralisée des utilisateurs et des droits associés.

Coheris Liberty 9.3 embarque également de nouvelles fonctionnalités visant à faciliter l'usage de la solution et à proposer des tableaux de bord toujours plus ergonomiques.



A propos de la solution Coheris Anaytics Liberty

Solution de Business Analytics, Coheris Analytics Liberty est une solution logicielle groupant à la fois BI d'entreprise et BI agile. Véritable outil d'aide à la décision, il permet aux managers de répondre à leurs besoins d'analyse et de restitution de données. Solution fiable et puissante, l'ensemble des reportings, analyses ou KPI réalisés peuvent être industrialisés et intégrés au portail d'entreprise. Alliant Data Discovery, Datamining, Dataviz et Data storytelling, Coheris Analytics Liberty rend les métiers autonomes en matière d'analyse et data visualisation pour construire des tableaux de bord pertinents et dynamiques.

A propos de Coheris

Editeur de référence de solutions CRM et Data Analytics, Coheris place la donnée au cœur de la stratégie des entreprises et les accompagne dans les domaines de la Gestion de la Relation Client, de la Data Intelligence et de la Gouvernance des Données. De la PME à la multinationale, plus de 1 000 entreprises et collectivités font confiance à Coheris et à ses solutions multilingues dans plus de 80 pays. Coheris s'appuie sur un réseau de partenaires étendu et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions métiers et technologiques à la fois novatrices et performantes. Pour plus d'informations sur Coheris : www.coheris.com

