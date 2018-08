Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 26 juillet 2018 au 2 août 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 1ière tranche de 150 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-26T12:37:57.981907Z FR0004031763 2,26 EUR 500 XPAR jAj6Aa2lqV003QG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-26T12:37:58.034575Z FR0004031763 2,25 EUR 326 XPAR jAj6Aa2lqV003QP0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-26T12:37:58.123518Z FR0004031763 2,25 EUR 542 XPAR jAj6Aa2lqV003QY0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-27T08:02:47.513958Z FR0004031763 2,19 EUR 300 XPAR jAj6Aa341m002Q90 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-27T08:29:05.621735Z FR0004031763 2,18 EUR 16 XPAR jAj6Aa34RF0031I0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-27T11:19:42.197337Z FR0004031763 2,18 EUR 6 XPAR jAj6Aa376J006Qn0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-27T13:59:05.448982Z FR0004031763 2,19 EUR 209 XPAR jAj6Aa39aZ008X70 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-27T13:59:05.449235Z FR0004031763 2,19 EUR 421 XPAR jAj6Aa39aZ008XG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-27T14:22:04.371737Z FR0004031763 2,19 EUR 107 XPAR jAj6Aa39wn0098o0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-27T14:38:27.324900Z FR0004031763 2,19 EUR 71 XPAR jAj6Aa3ACg009ZG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-30T07:20:30.983692Z FR0004031763 2,25 EUR 333 XPAR jAj6Aa48nV000My0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-30T07:20:30.984322Z FR0004031763 2,25 EUR 42 XPAR jAj6Aa48nV000N70 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-30T07:21:00.939251Z FR0004031763 2,25 EUR 100 XPAR jAj6Aa48nz000NM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-30T12:27:17.851664Z FR0004031763 2,25 EUR 200 XPAR jAj6Aa4DaO004QN0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-30T12:27:26.756007Z FR0004031763 2,25 EUR 200 XPAR jAj6Aa4DaX004QW0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-30T13:00:27.422207Z FR0004031763 2,25 EUR 200 XPAR jAj6Aa4E6S005NX0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-30T14:27:11.264038Z FR0004031763 2,25 EUR 200 XPAR jAj6Aa4FSU006Z30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-30T14:48:06.389986Z FR0004031763 2,25 EUR 200 XPAR jAj6Aa4Fmd006ix0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-31T07:06:54.568631Z FR0004031763 2,25 EUR 500 XPAR jAj6Aa4V3u000ZX0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-31T10:55:17.505354Z FR0004031763 2,24 EUR 200 XPAR jAj6Aa4Ycu003lQ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-31T10:55:17.506100Z FR0004031763 2,23 EUR 200 XPAR jAj6Aa4Ycu003lZ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-31T10:55:17.506676Z FR0004031763 2,22 EUR 15 XPAR jAj6Aa4Ycu003li0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-07-31T12:21:14.841736Z FR0004031763 2,22 EUR 10 XPAR jAj6Aa4Zy4004pG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-01T07:17:28.501128Z FR0004031763 2,24 EUR 200 XPAR jAj6Aa4rhd000eG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-01T07:18:16.472389Z FR0004031763 2,24 EUR 216 XPAR jAj6Aa4riP000gR0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-01T10:40:34.448238Z FR0004031763 2,25 EUR 500 XPAR jAj6Aa4usB0053q0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-01T14:38:22.807789Z FR0004031763 2,29 EUR 186 XPAR jAj6Aa4yaK008eD0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-01T14:38:22.808314Z FR0004031763 2,29 EUR 195 XPAR jAj6Aa4yaK008eM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-01T14:41:50.756420Z FR0004031763 2,27 EUR 119 XPAR jAj6Aa4ydg008hR0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T07:24:57.291598Z FR0004031763 2,35 EUR 39 XPAR jAj6Aa5EIR000fP0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T07:24:57.292035Z FR0004031763 2,35 EUR 281 XPAR jAj6Aa5EIR000fY0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T07:24:57.292251Z FR0004031763 2,35 EUR 180 XPAR jAj6Aa5EIR000fh0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T07:25:31.112023Z FR0004031763 2,35 EUR 100 XPAR jAj6Aa5EIy000gM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T07:25:48.672422Z FR0004031763 2,35 EUR 58 XPAR jAj6Aa5EJG000gW0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T10:20:31.028959Z FR0004031763 2,33 EUR 200 XPAR jAj6Aa5H2L005Fu0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T10:20:31.117285Z FR0004031763 2,32 EUR 200 XPAR jAj6Aa5H2L005G30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T10:20:31.296955Z FR0004031763 2,31 EUR 200 XPAR jAj6Aa5H2L005GC0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-02T10:20:31.386366Z FR0004031763 2,30 EUR 200 XPAR jAj6Aa5H2L005GL0 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 26/07/2018 FR0004031763 1 368 2,25 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 27/07/2018 FR0004031763 1 130 2,19 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 30/07/2018 FR0004031763 1 475 2,25 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 31/07/2018 FR0004031763 925 2,24 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 01/08/2018 FR0004031763 1 416 2,26 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 02/08/2018 FR0004031763 1 458 2,33 XPAR

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :

