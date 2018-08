Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 13 au 20 août 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 1ière tranche de 150 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-13T11:59:45.761388Z FR0004031763 2,30 EUR 245 XPAR jAj6Aa9HpQ002XV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-13T11:59:45.761592Z FR0004031763 2,30 EUR 131 XPAR jAj6Aa9HpQ002Xe0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-13T11:59:50.080204Z FR0004031763 2,30 EUR 262 XPAR jAj6Aa9HpT002Xp0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-13T12:00:03.306286Z FR0004031763 2,30 EUR 95 XPAR jAj6Aa9Hpi002Zj0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-13T15:21:18.227234Z FR0004031763 2,29 EUR 290 XPAR jAj6Aa9KyT006050 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-13T15:23:56.702514Z FR0004031763 2,29 EUR 288 XPAR jAj6Aa9L120064J0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-14T07:49:33.737237Z FR0004031763 2,32 EUR 500 XPAR jAj6Aa9aOr000Jl0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-14T08:39:35.622096Z FR0004031763 2,30 EUR 500 XPAR jAj6Aa9bBF000Pm0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-14T14:40:36.049041Z FR0004031763 2,30 EUR 724 XPAR jAj6Aa9god001Oh0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-15T07:21:43.638816Z FR0004031763 2,31 EUR 500 XPAR jAj6Aa9wRQ000EI0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-15T11:45:47.016807Z FR0004031763 2,29 EUR 750 XPAR jAj6AaA0Z0000XN0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-15T11:45:47.023008Z FR0004031763 2,29 EUR 31 XPAR jAj6AaA0Z0000XW0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-15T14:23:20.324726Z FR0004031763 2,28 EUR 500 XPAR jAj6AaA31T000rH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-16T09:18:43.006631Z FR0004031763 2,26 EUR 388 XPAR jAj6AaAKkD002HN0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-16T09:19:04.097230Z FR0004031763 2,26 EUR 612 XPAR jAj6AaAKkY002JG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-16T09:19:25.853683Z FR0004031763 2,26 EUR 142 XPAR jAj6AaAKkt002Jb0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-16T10:31:17.723723Z FR0004031763 2,25 EUR 663 XPAR jAj6AaALsR002m20 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-20T08:10:34.569556Z FR0004031763 2,25 EUR 300 XPAR jAj6AaBlaU0024J0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-20T13:28:32.765635Z FR0004031763 2,28 EUR 88 XPAR jAj6AaBqYB006af0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-20T13:28:32.765998Z FR0004031763 2,28 EUR 112 XPAR jAj6AaBqYB006ao0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-08-20T15:10:51.093620Z FR0004031763 2,28 EUR 19 XPAR jAj6AaBs9B009jG0 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 13/08/2018 FR0004031763 1 311 2,30 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 14/08/2018 FR0004031763 1 724 2,31 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 15/08/2018 FR0004031763 1 781 2,29 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 16/08/2018 FR0004031763 1 805 2,26 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 20/08/2018 FR0004031763 519 2,26 XPAR

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :

