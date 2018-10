Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 21 au 28 septembre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 1ière tranche de 150 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-21T08:50:27.453569Z FR0004031763 2,05 EUR 330 XPAR jAj6AaNNSa001hS0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-21T11:08:10.872082Z FR0004031763 2,08 EUR 269 XPAR jAj6AaNPbr004F40 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-21T13:44:13.393032Z FR0004031763 2,08 EUR 200 XPAR jAj6AaNS2v006890 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-21T13:44:22.303280Z FR0004031763 2,08 EUR 200 XPAR jAj6AaNS340068a0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-24T07:54:21.351414Z FR0004031763 1,98 EUR 175 XPAR jAj6AaOS0y000iF0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-24T08:00:57.142304Z FR0004031763 1,98 EUR 25 XPAR jAj6AaOS7K000xN0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-24T08:42:53.045442Z FR0004031763 1,98 EUR 200 XPAR jAj6AaOSlu001IA0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-25T07:09:23.195992Z FR0004031763 2,03 EUR 273 XPAR jAj6AaOnn0000Ij0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-25T07:09:43.203517Z FR0004031763 2,03 EUR 200 XPAR jAj6AaOnnI000Iv0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-25T07:10:04.722914Z FR0004031763 2,03 EUR 200 XPAR jAj6AaOnng000J60 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-25T08:17:51.974314Z FR0004031763 2,04 EUR 197 XPAR jAj6AaOorG001ou0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-25T08:17:51.974856Z FR0004031763 2,04 EUR 3 XPAR jAj6AaOorG001p30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-25T11:38:33.289103Z FR0004031763 2,05 EUR 200 XPAR jAj6AaOrzT003sg0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-25T14:25:26.717089Z FR0004031763 2,05 EUR 32 XPAR jAj6AaOub0004qV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-25T14:25:26.717532Z FR0004031763 2,05 EUR 168 XPAR jAj6AaOub0004qe0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T07:12:58.038049Z FR0004031763 2,06 EUR 6 XPAR jAj6AaPAK1000lv0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T07:59:04.826361Z FR0004031763 2,11 EUR 200 XPAR jAj6AaPB2d0021y0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T08:07:23.447850Z FR0004031763 2,13 EUR 200 XPAR jAj6AaPBAf0027K0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T08:08:05.197067Z FR0004031763 2,13 EUR 10 XPAR jAj6AaPBBL002870 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T08:17:53.262001Z FR0004031763 2,13 EUR 134 XPAR jAj6AaPBKq002E20 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T08:58:52.877160Z FR0004031763 2,13 EUR 56 XPAR jAj6AaPByV003VR0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T08:58:52.877769Z FR0004031763 2,11 EUR 200 XPAR jAj6AaPByV003Va0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T13:59:17.231939Z FR0004031763 2,1 EUR 117 XPAR jAj6AaPGfC0078G0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-26T14:14:14.562482Z FR0004031763 2,1 EUR 200 XPAR jAj6AaPGtg007L00 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-27T07:35:16.502588Z FR0004031763 2,1 EUR 181 XPAR jAj6AaPX980018F0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-27T07:35:16.503216Z FR0004031763 2,1 EUR 319 XPAR jAj6AaPX980018X0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-27T07:35:56.776637Z FR0004031763 2,1 EUR 152 XPAR jAj6AaPX9o001AC0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-27T11:57:09.632085Z FR0004031763 2,09 EUR 200 XPAR jAj6AaPbEa004hI0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-27T12:42:59.614863Z FR0004031763 2,09 EUR 36 XPAR jAj6AaPbwx005S70 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-28T12:05:29.922990Z FR0004031763 2,08 EUR 174 XPAR jAj6AaPxqB005Wl0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-28T12:05:29.924154Z FR0004031763 2,06 EUR 200 XPAR jAj6AaPxqB005Wu0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-28T13:05:15.353751Z FR0004031763 2,05 EUR 200 XPAR jAj6AaPym1006360 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-28T13:05:20.738135Z FR0004031763 2,05 EUR 200 XPAR jAj6AaPym70063F0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-28T13:54:02.577602Z FR0004031763 2,05 EUR 200 XPAR jAj6AaPzXF006ik0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-28T13:54:09.679647Z FR0004031763 2,05 EUR 26 XPAR jAj6AaPzXL006jC0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-09-28T13:54:09.680233Z FR0004031763 2,05 EUR 174 XPAR jAj6AaPzXL006jL0 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 21/09/2018 FR0004031763 999 2,07 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 24/09/2018 FR0004031763 400 1,98 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 25/09/2018 FR0004031763 1 273 2,04 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 26/09/2018 FR0004031763 1 123 2,11 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 27/09/2018 FR0004031763 888 2,10 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 28/09/2018 FR0004031763 1 174 2,06 XPAR

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55403-coheris-declaration-rachat-d_actions.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews