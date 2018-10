Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 1er au 9 octobre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 1ière tranche de 150 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-01T07:01:41.038535Z FR0004031763 2,08 EUR 230 XPAR jAj6AaQyWq0009g0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-01T10:13:40.106034Z FR0004031763 2,1 EUR 137 XPAR jAj6AaR1Wd001BR0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-01T10:13:40.106251Z FR0004031763 2,1 EUR 20 XPAR jAj6AaR1Wd001Ba0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-01T10:43:52.893097Z FR0004031763 2,11 EUR 100 XPAR jAj6AaR1zq001Kn0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-01T10:43:52.893644Z FR0004031763 2,11 EUR 100 XPAR jAj6AaR1zq001Kw0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-01T13:11:32.379895Z FR0004031763 2,11 EUR 200 XPAR jAj6AaR4Il0024y0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-01T13:29:32.282729Z FR0004031763 2,1 EUR 43 XPAR jAj6AaR4a9002BT0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-02T13:11:34.449733Z FR0004031763 2,07 EUR 291 XPAR jAj6AaRQmL003OF0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-03T11:14:02.127387Z FR0004031763 2,07 EUR 323 XPAR jAj6AaRlQ7003lX0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-03T11:14:02.128262Z FR0004031763 2,07 EUR 27 XPAR jAj6AaRlQ7003lg0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-03T13:37:37.474397Z FR0004031763 2,08 EUR 200 XPAR jAj6AaRnf5004vm0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-03T13:37:37.474960Z FR0004031763 2,08 EUR 200 XPAR jAj6AaRnf5004vv0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-03T13:37:37.475374Z FR0004031763 2,07 EUR 173 XPAR jAj6AaRnf5004w40 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-03T13:37:37.475744Z FR0004031763 2,07 EUR 200 XPAR jAj6AaRnf5004wD0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-03T13:37:37.476062Z FR0004031763 2,07 EUR 200 XPAR jAj6AaRnf5004wM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-04T10:57:44.086109Z FR0004031763 2,06 EUR 375 XPAR jAj6AaS7dt002SQ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-04T10:57:44.086855Z FR0004031763 2,05 EUR 200 XPAR jAj6AaS7dt002SZ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-04T11:05:40.837124Z FR0004031763 2,04 EUR 200 XPAR jAj6AaS7la002Uf0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-04T13:26:44.965865Z FR0004031763 2,04 EUR 33 XPAR jAj6AaS9y7003et0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-04T14:27:14.120676Z FR0004031763 2,04 EUR 16 XPAR jAj6AaSAud0050E0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-04T14:44:43.812329Z FR0004031763 2,04 EUR 10 XPAR jAj6AaSBBa005UT0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T07:12:35.353297Z FR0004031763 2,06 EUR 397 XPAR jAj6AaSQba000LR0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T07:42:39.540477Z FR0004031763 2,06 EUR 200 XPAR jAj6AaSR4g000ku0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T07:58:40.315487Z FR0004031763 2,04 EUR 72 XPAR jAj6AaSRKB000w80 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T08:36:18.037518Z FR0004031763 2,04 EUR 30 XPAR jAj6AaSRub001710 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T13:48:19.082852Z FR0004031763 2,04 EUR 98 XPAR jAj6AaSWmY003Sz0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T13:48:19.083573Z FR0004031763 2,04 EUR 55 XPAR jAj6AaSWmY003T80 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T14:07:00.386957Z FR0004031763 2,04 EUR 145 XPAR jAj6AaSX4c003em0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T14:58:21.921203Z FR0004031763 2,05 EUR 200 XPAR jAj6AaSXsJ004lh0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T14:58:26.402324Z FR0004031763 2,05 EUR 76 XPAR jAj6AaSXsP004lz0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-05T14:58:26.402623Z FR0004031763 2,05 EUR 124 XPAR jAj6AaSXsP004m80 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-08T07:10:30.645967Z FR0004031763 2,04 EUR 182 XPAR jAj6AaTW0C0011I0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-08T07:10:38.865913Z FR0004031763 2,04 EUR 39 XPAR jAj6AaTW0L0011b0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-08T07:49:03.892753Z FR0004031763 2,04 EUR 161 XPAR jAj6AaTWbX001LV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-08T08:12:51.360871Z FR0004031763 2,06 EUR 200 XPAR jAj6AaTWyY001V50 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-08T12:12:24.533802Z FR0004031763 2,03 EUR 200 XPAR jAj6AaTaiM005010 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T07:18:10.829081Z FR0004031763 1,88 EUR 221 XPAR jAj6AaTsb9000OG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T07:19:27.492548Z FR0004031763 1,87 EUR 35 XPAR jAj6AaTscP000Oh0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T07:20:56.565897Z FR0004031763 1,87 EUR 165 XPAR jAj6AaTsds000PH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T07:30:30.075803Z FR0004031763 1,9 EUR 91 XPAR jAj6AaTsn7000cP0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T07:35:09.466604Z FR0004031763 1,92 EUR 101 XPAR jAj6AaTsrc000n40 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T07:49:51.820499Z FR0004031763 1,94 EUR 28 XPAR jAj6AaTt5r001T20 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T08:17:30.200376Z FR0004031763 1,94 EUR 71 XPAR jAj6AaTtWb002jY0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T09:37:42.216597Z FR0004031763 1,94 EUR 109 XPAR jAj6AaTumB004jK0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T10:26:27.379629Z FR0004031763 1,94 EUR 200 XPAR jAj6AaTvXM005lg0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T13:18:43.056046Z FR0004031763 1,95 EUR 30 XPAR jAj6AaTyE40087d0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-09T14:24:36.893756Z FR0004031763 1,95 EUR 170 XPAR jAj6AaTzFq00A5M0 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 10/01/2018 FR0004031763 830 2,10 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 10/02/2018 FR0004031763 291 2,07 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 10/03/2018 FR0004031763 1 323 2,07 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 10/04/2018 FR0004031763 834 2,05 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 10/05/2018 FR0004031763 1 397 2,05 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 10/08/2018 FR0004031763 782 2,04 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 10/09/2018 FR0004031763 1 221 1,91 XPAR

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55459-20181009-coheris-declaration-rachat-d_actions.pdf

