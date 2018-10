Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 18 au 25 octobre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 1ière tranche de 150 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'emetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T07:09:12.279701Z FR0004031763 1,5 EUR 500 XPAR jAj6AaX8kQ000MD0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T07:10:26.016152Z FR0004031763 1,5 EUR 2 XPAR jAj6AaX8ld000SP0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T07:10:26.016547Z FR0004031763 1,5 EUR 200 XPAR jAj6AaX8ld000Sh0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T07:49:23.936107Z FR0004031763 1,57 EUR 60 XPAR jAj6AaX9NK0011Z0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T07:49:23.936448Z FR0004031763 1,57 EUR 162 XPAR jAj6AaX9NK0011i0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T07:56:55.883849Z FR0004031763 1,56 EUR 11697 XPAR jAj6AaX9Ud0019l0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T08:42:35.765105Z FR0004031763 1,61 EUR 7 XPAR jAj6AaXACo001dJ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T09:04:20.312181Z FR0004031763 1,61 EUR 193 XPAR jAj6AaXAXp001qu0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T09:25:55.315790Z FR0004031763 1,61 EUR 57 XPAR jAj6AaXAsk002FP0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T14:00:25.755780Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AaXFAM005500 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T14:00:31.847272Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AaXFAS0055I0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T14:00:37.982328Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AaXFAb0055a0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T14:01:01.748061Z FR0004031763 1,7 EUR 78 XPAR jAj6AaXFAw0055s0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-18T14:23:31.903886Z FR0004031763 1,7 EUR 143 XPAR jAj6AaXFWk005JA0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T07:24:13.340897Z FR0004031763 1,665 EUR 200 XPAR jAj6AaXVSW0012E0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T07:34:56.229222Z FR0004031763 1,665 EUR 2 XPAR jAj6AaXVcs001Ho0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T08:05:31.852787Z FR0004031763 1,665 EUR 107 XPAR jAj6AaXW6T0028B0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T08:05:31.854066Z FR0004031763 1,65 EUR 200 XPAR jAj6AaXW6T0028K0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T08:05:31.855835Z FR0004031763 1,665 EUR 500 XPAR jAj6AaXW6T0028T0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T08:05:31.854525Z FR0004031763 1,64 EUR 200 XPAR jAj6AaXW6T0028c0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T08:05:31.855223Z FR0004031763 1,62 EUR 200 XPAR jAj6AaXW6T0028l0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T08:05:31.855816Z FR0004031763 1,6 EUR 200 XPAR jAj6AaXW6T0028u0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T08:07:57.594172Z FR0004031763 1,6 EUR 200 XPAR jAj6AaXW8q002BX0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T08:07:57.594538Z FR0004031763 1,58 EUR 200 XPAR jAj6AaXW8q002Bg0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T13:53:08.898329Z FR0004031763 1,685 EUR 44 XPAR jAj6AaXbWu007Fy0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-19T13:53:08.898788Z FR0004031763 1,685 EUR 156 XPAR jAj6AaXbWu007G70 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T07:10:45.752712Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AaYag9000K10 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T07:12:03.949337Z FR0004031763 1,7 EUR 1 XPAR jAj6AaYahP000Mi0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T07:12:03.949751Z FR0004031763 1,7 EUR 192 XPAR jAj6AaYahP000Mr0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T07:22:46.540352Z FR0004031763 1,69 EUR 199 XPAR jAj6AaYarl000YD0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T09:40:34.189283Z FR0004031763 1,69 EUR 50 XPAR jAj6AaYd16002k30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T10:03:17.631238Z FR0004031763 1,69 EUR 151 XPAR jAj6AaYdN50031v0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T10:03:17.631813Z FR0004031763 1,68 EUR 175 XPAR jAj6AaYdN5003240 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T14:24:05.387073Z FR0004031763 1,695 EUR 177 XPAR jAj6AaYhRT006aS0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T14:49:00.772941Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AaYhpa007gs0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T15:19:40.730944Z FR0004031763 1,7 EUR 880 XPAR jAj6AaYiJH008OH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-22T15:19:58.421073Z FR0004031763 1,7 EUR 168 XPAR jAj6AaYiJZ008Pa0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T07:00:48.510355Z FR0004031763 1,7 EUR 320 XPAR jAj6AaYx02000PJ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T07:44:32.359300Z FR0004031763 1,695 EUR 300 XPAR jAj6AaYxgN0019i0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T07:44:32.359977Z FR0004031763 1,69 EUR 300 XPAR jAj6AaYxgN0019r0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T09:33:49.179076Z FR0004031763 1,685 EUR 242 XPAR jAj6AaYzO6003oa0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T09:33:49.179349Z FR0004031763 1,685 EUR 58 XPAR jAj6AaYzO6003oj0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T11:22:19.117006Z FR0004031763 1,68 EUR 28 XPAR jAj6AaZ156005Ey0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T13:33:10.167309Z FR0004031763 1,68 EUR 18 XPAR jAj6AaZ37l006qS0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T13:55:11.508204Z FR0004031763 1,68 EUR 245 XPAR jAj6AaZ3T4007120 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T14:28:35.874980Z FR0004031763 1,68 EUR 330 XPAR jAj6AaZ3zN007NS0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-23T14:38:08.903450Z FR0004031763 1,68 EUR 379 XPAR jAj6AaZ48d007Tj0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-24T08:10:29.918137Z FR0004031763 1,68 EUR 300 XPAR jAj6AaZKZ1000nP0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-24T13:29:44.692366Z FR0004031763 1,68 EUR 300 XPAR jAj6AaZPY0005bh0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-24T13:29:44.717112Z FR0004031763 1,68 EUR 100 XPAR jAj6AaZPY0005bq0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-24T13:30:03.273191Z FR0004031763 1,68 EUR 300 XPAR jAj6AaZPYG005c90 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-24T13:30:45.959252Z FR0004031763 1,68 EUR 300 XPAR jAj6AaZPYz005ff0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-24T13:32:51.668584Z FR0004031763 1,68 EUR 343 XPAR jAj6AaZPay005ir0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T07:03:56.388269Z FR0004031763 1,68 EUR 224 XPAR jAj6AaZg0B000E60 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T07:03:56.388852Z FR0004031763 1,67 EUR 274 XPAR jAj6AaZg0B000EF0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T09:44:18.487251Z FR0004031763 1,685 EUR 200 XPAR jAj6AaZiVN005G60 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T10:36:07.826845Z FR0004031763 1,685 EUR 136 XPAR jAj6AaZjJV005ib0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T13:15:21.741413Z FR0004031763 1,685 EUR 300 XPAR jAj6AaZlnc006XM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T14:34:04.406257Z FR0004031763 1,69 EUR 264 XPAR jAj6AaZn1o007J40 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T14:34:04.406774Z FR0004031763 1,69 EUR 26 XPAR jAj6AaZn1o007JD0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T14:35:37.245561Z FR0004031763 1,69 EUR 200 XPAR jAj6AaZn3G007Jv0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T14:45:04.393819Z FR0004031763 1,69 EUR 200 XPAR jAj6AaZnCP007Qk0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-25T15:18:56.301532Z FR0004031763 1,69 EUR 300 XPAR jAj6AaZnjC007xB0 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 18/10/2018 FR0004031763 13699 1,5664 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 19/10/2018 FR0004031763 2209 1,6396 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 22/10/2018 FR0004031763 2293 1,6963 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 23/10/2018 FR0004031763 2220 1,6869 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 24/10/2018 FR0004031763 1643 1,6800 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 25/10/2018 FR0004031763 2124 1,6849 XPAR

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55716-coheris-declaration-rachat-d_actions.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews