Période des transactions : Du 26 octobre à 2 novembre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 1ière tranche de 150 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T07:00:42.493342Z FR0004031763 1,695 EUR 281 XPAR jAj6Aaa2Qa000Ao0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T07:20:46.061560Z FR0004031763 1,695 EUR 45 XPAR jAj6Aaa2k0000U50 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T07:28:05.094557Z FR0004031763 1,69 EUR 300 XPAR jAj6Aaa2r5000ih0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T07:51:16.285540Z FR0004031763 1,685 EUR 296 XPAR jAj6Aaa3DV000rz0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T08:31:49.947029Z FR0004031763 1,685 EUR 4 XPAR jAj6Aaa3qm001EH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T09:22:50.193825Z FR0004031763 1,685 EUR 300 XPAR jAj6Aaa4e80020Q0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T13:46:24.528871Z FR0004031763 1,685 EUR 300 XPAR jAj6Aaa8lB005Du0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T14:31:53.234834Z FR0004031763 1,68 EUR 201 XPAR jAj6Aaa9TD006SP0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T15:01:39.570909Z FR0004031763 1,68 EUR 187 XPAR jAj6Aaa9w2007ss0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-26T15:14:36.449509Z FR0004031763 1,68 EUR 200 XPAR jAj6AaaA8Z008GG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T09:21:18.331116Z FR0004031763 1,7 EUR 282 XPAR jAj6AabA3I000Iq0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T11:33:14.070670Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AabC6x0014P0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T12:19:52.096641Z FR0004031763 1,695 EUR 400 XPAR jAj6AabCq60028Z0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T12:29:20.172821Z FR0004031763 1,695 EUR 200 XPAR jAj6AabCzF002Jx0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T13:38:37.639942Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AabE4K003If0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T13:51:58.550286Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AabEHG003c90 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T14:06:49.099197Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AabEVb003pV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T14:21:55.431502Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AabEkE0040S0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T14:40:59.625400Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AabF2g004Du0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T15:14:36.820670Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AabFZD004Zr0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T15:32:14.054470Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AabFqH005RV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T15:37:33.237454Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AabFvQ005o80 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T15:39:39.857037Z FR0004031763 1,695 EUR 100 XPAR jAj6AabFxR005yg0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-29T15:42:51.932773Z FR0004031763 1,695 EUR 100 XPAR jAj6AabG0X0062i0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T08:01:01.893153Z FR0004031763 1,7 EUR 223 XPAR jAj6AabVH9000MA0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T08:36:57.629015Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AabVpv000VK0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T09:32:32.532810Z FR0004031763 1,7 EUR 133 XPAR jAj6AabWhj001T60 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T09:32:32.533535Z FR0004031763 1,7 EUR 67 XPAR jAj6AabWhj001TO0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T12:03:19.516991Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AabZ3c002nm0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T12:04:43.830492Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AabZ51002yU0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T13:17:28.549794Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AabaDQ003UA0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T14:22:22.792659Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AabbED0047D0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T14:46:37.278170Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6Aabbbf004FL0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T15:30:31.030361Z FR0004031763 1,695 EUR 100 XPAR jAj6AabcI8004yi0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T16:03:06.022568Z FR0004031763 1,7 EUR 150 XPAR jAj6Aabcng005M40 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-30T16:20:29.483313Z FR0004031763 1,7 EUR 133 XPAR jAj6Aabd4W005p20 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:06:43.021592Z FR0004031763 1,7 EUR 200 XPAR jAj6AabsmI000dk0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:07:07.148257Z FR0004031763 1,7 EUR 80 XPAR jAj6Aabsmg000e30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:30:53.431530Z FR0004031763 1,69 EUR 200 XPAR jAj6Aabt9g001BZ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:30:53.432317Z FR0004031763 1,69 EUR 150 XPAR jAj6Aabt9g001Bi0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:42:32.391116Z FR0004031763 1,695 EUR 15 XPAR jAj6AabtKy001VI0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:43:04.228322Z FR0004031763 1,695 EUR 185 XPAR jAj6AabtLS001Zn0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:43:04.229155Z FR0004031763 1,685 EUR 200 XPAR jAj6AabtLS001Zw0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:43:04.229629Z FR0004031763 1,68 EUR 200 XPAR jAj6AabtLS001a50 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:43:04.230203Z FR0004031763 1,67 EUR 158 XPAR jAj6AabtLS001aE0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T09:43:04.230637Z FR0004031763 1,695 EUR 50 XPAR jAj6AabtLS001aN0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T10:13:32.296608Z FR0004031763 1,67 EUR 42 XPAR jAj6Aabtox002Hq0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T11:03:27.248010Z FR0004031763 1,67 EUR 100 XPAR jAj6AabubE0034N0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T11:35:51.777130Z FR0004031763 1,65 EUR 81 XPAR jAj6Aabv6c003Gk0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T14:37:09.512528Z FR0004031763 1,665 EUR 100 XPAR jAj6Aabxw2007rb0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T15:05:01.220566Z FR0004031763 1,68 EUR 46 XPAR jAj6AabyN100BC30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T15:05:01.221025Z FR0004031763 1,68 EUR 73 XPAR jAj6AabyN100BCC0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T15:21:01.248439Z FR0004031763 1,68 EUR 100 XPAR jAj6AabycW00BYV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-10-31T15:33:07.253807Z FR0004031763 1,68 EUR 100 XPAR jAj6AabyoE00Bmq0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-01T08:48:00.104604Z FR0004031763 1,685 EUR 500 XPAR jAj6AacExi000iy0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-01T13:56:58.507889Z FR0004031763 1,695 EUR 300 XPAR jAj6AacJmk00BOR0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-01T13:57:04.480872Z FR0004031763 1,695 EUR 55 XPAR jAj6AacJmn00BOa0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-01T15:05:43.751387Z FR0004031763 1,7 EUR 300 XPAR jAj6AacKrF00CVT0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-01T15:05:49.133779Z FR0004031763 1,7 EUR 95 XPAR jAj6AacKrL00CVl0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-01T15:05:53.666864Z FR0004031763 1,7 EUR 300 XPAR jAj6AacKrR00CW30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-01T15:42:41.312923Z FR0004031763 1,7 EUR 300 XPAR jAj6AacLR200CaL0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-01T15:42:47.053069Z FR0004031763 1,7 EUR 245 XPAR jAj6AacLR800Cad0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T08:00:34.677396Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AacahL000P70 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T08:02:01.584736Z FR0004031763 1,695 EUR 100 XPAR jAj6Aacaik000QH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T10:15:05.004841Z FR0004031763 1,71 EUR 40 XPAR jAj6AaccnX0067A0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T12:32:03.051277Z FR0004031763 1,745 EUR 24 XPAR jAj6Aacew6009xw0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T12:44:29.133863Z FR0004031763 1,76 EUR 36 XPAR jAj6Aacf8700Agv0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T13:58:04.315594Z FR0004031763 1,755 EUR 60 XPAR jAj6AacgHJ00El10 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T14:03:50.007666Z FR0004031763 1,75 EUR 60 XPAR jAj6AacgMv00EnN0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T14:03:50.008170Z FR0004031763 1,735 EUR 34 XPAR jAj6AacgMv00Enf0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T14:04:00.910033Z FR0004031763 1,735 EUR 26 XPAR jAj6AacgN400Eny0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-02T15:50:28.633829Z FR0004031763 1,745 EUR 60 XPAR jAj6Aaci2600H530 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 26/10/2018 FR0004031763 2114 1,6859 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 29/10/2018 FR0004031763 2082 1,6981 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 30/10/2018 FR0004031763 2006 1,6998 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 31/10/2018 FR0004031763 2080 1,6833 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 11/01/2018 FR0004031763 2095 1,6956 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 11/02/2018 FR0004031763 540 1,7264 XPAR

