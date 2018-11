Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 5 au 12 novembre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 2ième tranche de 230 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T08:01:14.775539Z FR0004031763 1,75 EUR 50 XPAR jAj6Aadg8e000E10 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T09:36:28.313056Z FR0004031763 1,76 EUR 75 XPAR jAj6Aadhco001660 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T09:40:00.729465Z FR0004031763 1,755 EUR 50 XPAR jAj6AadhgF0018x0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T09:40:00.729962Z FR0004031763 1,75 EUR 50 XPAR jAj6AadhgF0019F0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T10:40:56.507961Z FR0004031763 1,7 EUR 89 000 XPAR jAj6AadidB001cF0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T11:23:07.029187Z FR0004031763 1,85 EUR 25 XPAR jAj6AadjI1001ey0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T12:41:12.128274Z FR0004031763 1,9 EUR 50 XPAR jAj6AadkVZ001q70 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T14:25:05.605325Z FR0004031763 1,85 EUR 50 XPAR jAj6Aadm87002IZ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T15:38:15.826232Z FR0004031763 1,85 EUR 63 XPAR jAj6AadnGv0036c0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-05T15:38:15.826637Z FR0004031763 1,85 EUR 30 XPAR jAj6AadnGv0036l0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T09:24:13.614660Z FR0004031763 1,84 EUR 202 XPAR jAj6AaeQO5001Vn0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T09:40:50.953161Z FR0004031763 1,845 EUR 375 XPAR jAj6AaeQeA001vK0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T10:08:06.158655Z FR0004031763 1,85 EUR 176 XPAR jAj6AaeR4V002OY0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T10:08:06.159056Z FR0004031763 1,85 EUR 222 XPAR jAj6AaeR4V002Oh0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T10:39:49.920742Z FR0004031763 1,86 EUR 271 XPAR jAj6AaeRZD003Vk0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T12:25:52.935428Z FR0004031763 1,855 EUR 391 XPAR jAj6AaeTDq005KE0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T13:02:33.468516Z FR0004031763 1,865 EUR 79 XPAR jAj6AaeTnL005kN0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T15:29:30.942911Z FR0004031763 1,865 EUR 257 XPAR jAj6AaeW5Y00APj0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-07T15:29:30.943198Z FR0004031763 1,865 EUR 300 XPAR jAj6AaeW5Y00APs0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T08:01:05.187051Z FR0004031763 1,865 EUR 228 XPAR jAj6AaelZA000s10 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T08:34:25.187407Z FR0004031763 1,87 EUR 230 XPAR jAj6Aaem5Q001aH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T09:37:07.173654Z FR0004031763 1,87 EUR 70 XPAR jAj6Aaen46002IW0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T09:42:19.916919Z FR0004031763 1,87 EUR 300 XPAR jAj6Aaen99002PN0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T10:32:02.736941Z FR0004031763 1,87 EUR 114 XPAR jAj6AaenvE004Ch0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T10:32:02.737470Z FR0004031763 1,87 EUR 186 XPAR jAj6AaenvE004Cq0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T10:35:43.854854Z FR0004031763 1,865 EUR 156 XPAR jAj6Aaenyp004Jt0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T12:59:00.549297Z FR0004031763 1,87 EUR 104 XPAR jAj6AaeqDU006mu0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T14:01:30.043897Z FR0004031763 1,87 EUR 196 XPAR jAj6AaerBv0087I0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T14:46:29.123384Z FR0004031763 1,87 EUR 225 XPAR jAj6AaertT009970 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T15:17:31.002823Z FR0004031763 1,87 EUR 175 XPAR jAj6AaesNU009uH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T15:40:02.258810Z FR0004031763 1,87 EUR 115 XPAR jAj6AaesjH00ARF0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-08T15:40:31.927965Z FR0004031763 1,87 EUR 185 XPAR jAj6Aaesjm00ARX0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T08:01:03.259685Z FR0004031763 1,85 EUR 100 XPAR jAj6Aaf82f000E00 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T08:40:45.418925Z FR0004031763 1,85 EUR 200 XPAR jAj6Aaf8f5000uc0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T09:49:52.341550Z FR0004031763 1,87 EUR 132 XPAR jAj6Aaf9jy003iB0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T11:36:03.887597Z FR0004031763 1,9 EUR 117 XPAR jAj6AafBOk006CM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T11:36:03.888094Z FR0004031763 1,9 EUR 183 XPAR jAj6AafBOk006CV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T12:53:10.622340Z FR0004031763 1,9 EUR 300 XPAR jAj6AafCbN008RK0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T14:45:27.353915Z FR0004031763 1,9 EUR 131 XPAR jAj6AafEM100DQa0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T14:45:27.354190Z FR0004031763 1,9 EUR 169 XPAR jAj6AafEM100DQj0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T14:45:45.070457Z FR0004031763 1,9 EUR 85 XPAR jAj6AafEMJ00DT30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T14:48:00.635383Z FR0004031763 1,89 EUR 68 XPAR jAj6AafEOU00DgC0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T15:06:11.895636Z FR0004031763 1,89 EUR 147 XPAR jAj6AafEg700Eov0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-09T16:22:56.134627Z FR0004031763 1,89 EUR 453 XPAR jAj6AafFsM00Kw40 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T08:01:52.296979Z FR0004031763 1,89 EUR 80 XPAR jAj6AagDU6000Eg0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T08:16:32.737338Z FR0004031763 1,9 EUR 300 XPAR jAj6AagDiI000Ve0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T09:32:57.483252Z FR0004031763 1,9 EUR 100 XPAR jAj6AagEuG0031y0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T09:32:57.483825Z FR0004031763 1,9 EUR 200 XPAR jAj6AagEuG003270 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T10:41:02.530618Z FR0004031763 1,9 EUR 180 XPAR jAj6AagFy7004q80 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T10:41:02.531167Z FR0004031763 1,9 EUR 120 XPAR jAj6AagFy7004qH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T10:48:17.657393Z FR0004031763 1,9 EUR 300 XPAR jAj6AagG59004xM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T10:56:21.779524Z FR0004031763 1,89 EUR 130 XPAR jAj6AagGCw005E30 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T12:20:56.755139Z FR0004031763 1,89 EUR 93 XPAR jAj6AagHWq006P00 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T14:09:54.041352Z FR0004031763 1,89 EUR 91 XPAR jAj6AagJEH008Nn0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T15:32:03.017389Z FR0004031763 1,89 EUR 209 XPAR jAj6AagKVl00BAv0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-12T15:42:36.945356Z FR0004031763 1,89 EUR 300 XPAR jAj6AagKfz00BU10 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 05/11/2018 FR0004031763 89 443 1,7005 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 07/11/2018 FR0004031763 2 273 1,8545 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 08/11/2018 FR0004031763 2 284 1,8692 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 09/11/2018 FR0004031763 2 085 1,8877 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 12/11/2018 FR0004031763 2 103 1,8957 XPAR

