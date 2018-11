Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 13 au 21 novembre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 2ième tranche de 230 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-13T08:23:45.959105Z FR0004031763 1,88 EUR 180 XPAR jAj6AagaIq000Jf0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-13T08:34:03.915676Z FR0004031763 1,89 EUR 300 XPAR jAj6AagaSp000Qk0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-13T08:35:12.260276Z FR0004031763 1,885 EUR 300 XPAR jAj6AagaTt000RM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-13T08:37:20.580375Z FR0004031763 1,885 EUR 96 XPAR jAj6AagaVy000TG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-13T08:37:20.581040Z FR0004031763 1,875 EUR 300 XPAR jAj6AagaVy000TP0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-13T10:37:05.302591Z FR0004031763 1,865 EUR 300 XPAR jAj6AagcNs002yg0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-13T11:37:51.019961Z FR0004031763 1,855 EUR 300 XPAR jAj6AagdKf003g90 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-13T11:37:51.020496Z FR0004031763 1,845 EUR 300 XPAR jAj6AagdKf003gI0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T08:40:55.327365Z FR0004031763 1,805 EUR 82 XPAR jAj6Aagx2y0012B0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T09:48:32.675366Z FR0004031763 1,805 EUR 100 XPAR jAj6Aagy6S002QC0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T09:49:37.021419Z FR0004031763 1,805 EUR 185 XPAR jAj6Aagy7T002Qo0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T09:51:27.441540Z FR0004031763 1,805 EUR 15 XPAR jAj6Aagy9G002RI0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T10:06:07.925718Z FR0004031763 1,805 EUR 300 XPAR jAj6AagyNS002oe0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T11:06:11.008063Z FR0004031763 1,805 EUR 85 XPAR jAj6AagzJZ003XY0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T11:18:25.505291Z FR0004031763 1,8 EUR 300 XPAR jAj6AagzVO003dM0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T11:18:25.505583Z FR0004031763 1,795 EUR 300 XPAR jAj6AagzVO003dV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T11:18:25.506289Z FR0004031763 1,785 EUR 300 XPAR jAj6AagzVO003de0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-14T11:18:25.506791Z FR0004031763 1,775 EUR 300 XPAR jAj6AagzVO003dn0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T08:00:43.578547Z FR0004031763 1,725 EUR 261 XPAR jAj6AahItf000CY0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T08:02:48.985284Z FR0004031763 1,725 EUR 200 XPAR jAj6AahIve000D90 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T08:03:09.284281Z FR0004031763 1,725 EUR 32 XPAR jAj6AahIvz000DJ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T08:07:31.588287Z FR0004031763 1,725 EUR 180 XPAR jAj6AahJ0C000Jo0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T09:10:46.684932Z FR0004031763 1,73 EUR 122 XPAR jAj6AahJzQ000bk0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T09:34:27.540647Z FR0004031763 1,73 EUR 78 XPAR jAj6AahKMK000mF0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T09:34:27.541092Z FR0004031763 1,725 EUR 20 XPAR jAj6AahKMK000mO0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T09:34:27.541358Z FR0004031763 1,725 EUR 168 XPAR jAj6AahKMK000mX0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T10:15:28.585249Z FR0004031763 1,715 EUR 200 XPAR jAj6AahL030019Q0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-15T10:15:28.586430Z FR0004031763 1,705 EUR 200 XPAR jAj6AahL030019Z0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-16T08:11:48.389835Z FR0004031763 1,705 EUR 463 XPAR jAj6AahfXw000AE0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-16T08:11:59.687492Z FR0004031763 1,7 EUR 300 XPAR jAj6AahfY4000Ag0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-16T08:40:43.715971Z FR0004031763 1,7 EUR 350 XPAR jAj6Aahfzv000TW0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-16T13:00:41.726104Z FR0004031763 1,685 EUR 350 XPAR jAj6Aahk3U003NF0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-19T08:07:24.729000Z FR0004031763 1,57 EUR 121 XPAR jAj6AaikuK000JX0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-19T08:12:57.552520Z FR0004031763 1,6 EUR 361 XPAR jAj6Aaikze000K20 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-19T08:28:44.780449Z FR0004031763 1,585 EUR 350 XPAR jAj6AailEx000S50 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-19T09:43:57.155962Z FR0004031763 1,61 EUR 279 XPAR jAj6AaimPk001sc0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-19T09:52:29.686020Z FR0004031763 1,6 EUR 350 XPAR jAj6AaimXz0028B0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-20T08:10:26.594430Z FR0004031763 1,585 EUR 339 XPAR jAj6Aaj7Qo000Jv0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-20T08:10:38.949048Z FR0004031763 1,58 EUR 300 XPAR jAj6Aaj7R0000K60 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-20T08:10:45.015575Z FR0004031763 1,58 EUR 200 XPAR jAj6Aaj7R6000KS0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-20T08:44:20.134078Z FR0004031763 1,58 EUR 300 XPAR jAj6Aaj7xb000do0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-20T09:17:19.271189Z FR0004031763 1,58 EUR 300 XPAR jAj6Aaj8TW0017p0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-20T09:47:30.992388Z FR0004031763 1,58 EUR 200 XPAR jAj6Aaj8wi001M00 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-21T08:05:11.310467Z FR0004031763 1,605 EUR 106 XPAR jAj6AajTpG000Rl0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-21T08:25:33.966770Z FR0004031763 1,605 EUR 94 XPAR jAj6AajU8y0013Z0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-21T08:48:58.374369Z FR0004031763 1,6 EUR 300 XPAR jAj6AajUVe001af0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-21T08:48:58.375026Z FR0004031763 1,59 EUR 351 XPAR jAj6AajUVe001ao0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-21T08:48:58.375527Z FR0004031763 1,58 EUR 400 XPAR jAj6AajUVe001ax0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-11-21T09:54:19.439910Z FR0004031763 1,58 EUR 400 XPAR jAj6AajVWr0024p0 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 13/11/2018 FR0004031763 2 076 1,8708 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 14/11/2018 FR0004031763 1 967 1,7951 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 15/11/2018 FR0004031763 1 461 1,7216 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 16/11/2018 FR0004031763 1 463 1,6980 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 19/11/2018 FR0004031763 1 461 1,5958 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 20/11/2018 FR0004031763 1 639 1,5810 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 21/11/2018 FR0004031763 1 651 1,5888 XPAR

