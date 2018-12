Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 22 au 30 novembre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 2ième tranche de 230 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 22/11/2018 FR0004031763 1 600 1,5925 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 23/11/2018 FR0004031763 1 111 1,5998 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 26/11/2018 FR0004031763 1 679 1,6132 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 27/11/2018 FR0004031763 1 695 1,6586 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 29/11/2018 FR0004031763 1 589 1,6855 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 30/11/2018 FR0004031763 1 271 1,7106 XPAR

