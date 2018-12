Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 3 au 10 décembre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 2ième tranche de 230 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-03T08:02:26.375802Z FR0004031763 1,725 EUR 100 XPAR jAj6AanpVA000Bs0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-03T08:22:38.257873Z FR0004031763 1,725 EUR 200 XPAR jAj6Aanpoj000SZ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-03T10:00:18.418426Z FR0004031763 1,73 EUR 400 XPAR jAj6AanrLE001nW0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-03T10:00:18.418993Z FR0004031763 1,725 EUR 42 XPAR jAj6AanrLE001nf0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-03T10:00:18.419619Z FR0004031763 1,715 EUR 300 XPAR jAj6AanrLE001no0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-03T15:08:11.936447Z FR0004031763 1,715 EUR 300 XPAR jAj6Aanw9B004xt0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-04T08:39:58.278597Z FR0004031763 1,72 EUR 365 XPAR jAj6AaoCZ3000MO0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-04T10:29:35.716896Z FR0004031763 1,72 EUR 300 XPAR jAj6AaoEH7000w50 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-04T10:29:35.717541Z FR0004031763 1,7 EUR 300 XPAR jAj6AaoEH7000wE0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-04T15:01:37.773440Z FR0004031763 1,7 EUR 300 XPAR jAj6AaoIWP002Py0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-05T08:03:56.833249Z FR0004031763 1,73 EUR 329 XPAR jAj6AaoYTk000CE0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-05T08:14:52.127460Z FR0004031763 1,715 EUR 170 XPAR jAj6AaoYeJ000LU0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-05T08:17:55.623801Z FR0004031763 1,715 EUR 130 XPAR jAj6AaoYhG000NS0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-05T12:21:18.785044Z FR0004031763 1,71 EUR 400 XPAR jAj6AaocUn001xx0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-05T13:56:51.160343Z FR0004031763 1,71 EUR 300 XPAR jAj6AaodzF002II0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-06T08:04:23.611570Z FR0004031763 1,695 EUR 325 XPAR jAj6Aaouxj0009c0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-06T08:04:28.489933Z FR0004031763 1,69 EUR 300 XPAR jAj6Aaouxm0009n0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-06T12:39:50.679577Z FR0004031763 1,69 EUR 226 XPAR jAj6AaozGG006250 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-06T12:39:50.680162Z FR0004031763 1,69 EUR 74 XPAR jAj6AaozGG0062E0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-06T14:08:40.374787Z FR0004031763 1,69 EUR 400 XPAR jAj6Aap0eG006wd0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-07T09:14:16.662663Z FR0004031763 1,695 EUR 150 XPAR jAj6AapIWt001SO0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-07T11:41:48.517516Z FR0004031763 1,7 EUR 236 XPAR jAj6AapKpg002SL0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-07T11:41:58.960517Z FR0004031763 1,7 EUR 60 XPAR jAj6AapKpo002Sv0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-07T15:48:09.852236Z FR0004031763 1,7 EUR 240 XPAR jAj6AapOg4004cV0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-07T15:48:09.852555Z FR0004031763 1,7 EUR 300 XPAR jAj6AapOg4004ce0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-07T16:20:26.051989Z FR0004031763 1,7 EUR 300 XPAR jAj6AapPBJ0054B0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-10T08:38:48.995573Z FR0004031763 1,7 EUR 100 XPAR jAj6AaqNPE001TZ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-10T08:57:03.911200Z FR0004031763 1,7 EUR 133 XPAR jAj6AaqNgr001li0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-10T10:34:37.961101Z FR0004031763 1,7 EUR 254 XPAR jAj6AaqPDJ002ZJ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-10T10:34:37.962270Z FR0004031763 1,68 EUR 200 XPAR jAj6AaqPDJ002ZS0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-10T10:34:37.963510Z FR0004031763 1,66 EUR 10 XPAR jAj6AaqPDJ002Zb0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-10T13:12:35.521673Z FR0004031763 1,66 EUR 190 XPAR jAj6AaqRgA003mi0 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 03/12/2018 FR0004031763 1 342 1,7220 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 04/12/2018 FR0004031763 1 265 1,7105 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 05/12/2018 FR0004031763 1 329 1,7161 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 06/12/2018 FR0004031763 1 325 1,6912 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 07/12/2018 FR0004031763 1 286 1,6994 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 10/12/2018 FR0004031763 887 1,6865 XPAR

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56277-20181210-coheris-declaration-rachat-d_actions.pdf

