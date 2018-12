Programme de rachat d'actions propres

Période des transactions : Du 19 au 24 décembre 2018

Caractéristiques du programme :

Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018

Objectifs du programme :

a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;

b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;

c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions

Montant alloué : 2ième tranche de 230 000 €

Instrument concerné : Actions Coheris

Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code Identification marché Numéro de référence de la transaction Objectifs du rachat COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19T08:09:29.536156Z FR0004031763 1,63 EUR 233 XPAR jAj6AatdEn000EY0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19T08:40:27.529371Z FR0004031763 1,63 EUR 275 XPAR jAj6Aatdij000Rh0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-19T09:42:18.577630Z FR0004031763 1,61 EUR 225 XPAR jAj6Aatega001GG0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20T08:29:33.283534Z FR0004031763 1,595 EUR 160 XPAR jAj6Aau01i001b80 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20T08:29:33.284121Z FR0004031763 1,595 EUR 40 XPAR jAj6Aau01i001bH0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20T09:22:21.336252Z FR0004031763 1,575 EUR 200 XPAR jAj6Aau0qo003H70 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20T10:06:52.361292Z FR0004031763 1,56 EUR 208 XPAR jAj6Aau1Xv003XQ0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20T15:27:16.200090Z FR0004031763 1,545 EUR 130 XPAR jAj6Aau6Y000FAi0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-20T15:27:16.200626Z FR0004031763 1,545 EUR 70 XPAR jAj6Aau6Y000FAr0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21T09:06:28.183447Z FR0004031763 1,525 EUR 300 XPAR jAj6AauN50003TX0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21T15:20:29.058480Z FR0004031763 1,555 EUR 210 XPAR jAj6AauSux00Aw50 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-21T15:20:29.059223Z FR0004031763 1,555 EUR 164 XPAR jAj6AauSux00AwE0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24T08:06:42.271580Z FR0004031763 1,52 EUR 328 XPAR jAj6AavRZp000N50 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24T08:06:57.460238Z FR0004031763 1,52 EUR 250 XPAR jAj6AavRa4000NS0 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24T08:48:49.318513Z FR0004031763 1,52 EUR 150 XPAR jAj6AavSEY000o00 Voir ci-dessus COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2018-12-24T08:48:49.319151Z FR0004031763 1,52 EUR 100 XPAR jAj6AavSEY000o90 Voir ci-dessus

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 19/12/2018 FR0004031763 733 1,6239 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 20/12/2018 FR0004031763 808 1,5687 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 21/12/2018 FR0004031763 674 1,5416 XPAR COHERIS 9695007OBW30ATMM1668 24/12/2018 FR0004031763 828 1,5200 XPAR

Information réglementée

Rachat d′actions / contrat de liquidité :

- Descriptif du programme de rachat Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56416-20181224-coheris-declaration-rachat-d_actions.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews