Coheris : La dernière version 6.2 de Coheris CRM répond " au doigt et la souris "

Univers smartphone enrichi, intelligence artificielle multi-langues et sécurité sont les ingrédients de la dernière version de Coheris CRM 6.2

Suresnes, le 13 juin 2019 - Coheris, éditeur de solutions logicielles dans les domaines du CRM, de l'IA et de l'Analytics, annonce la disponibilité de la version Coheris CRM 6.2, sa solution omnicanale et multi-langues de gestion de la relation client.

Les innovations de cette dernière version ont pour but de toujours faciliter la vie des utilisateurs et de rendre leurs tâches quotidiennes plus efficaces.

Univers smartphone enrichi

Grâce à un accès aux informations plus riche, Coheris CRM 6.2 permet aux commerciaux nomades de mieux gérer leur activité depuis leur téléphone mobile (affaires et actions en cours, consultation des devis, accès à la base de connaissance). Grâce à son utilisation multi-devices sur tablette, PC hybride, mais aussi sur smartphone, l'utilisateur bénéficie d'une même solution, quel que soit le support utilisé.

Un textmining multi-langues, auto-apprenant et temps réel

Déjà intégré à Coheris CRM 6.1, le module textmining (technique d'analyse linguistique et statistique, issue de la solution d'Intelligence Artificielle, Coheris Spad) accélère le traitement des sollicitations clients grâce à une lecture et une classification automatique des messages entrants : mails, formulaires web ou posts Facebook, Twitter. Coheris CRM 6.2 va encore plus loin en prenant en compte de manière automatique, la langue des messages entrants. Ainsi, la pertinence de l'analyse textmining est améliorée et la qualification plus précise.

Intelligence Relationnelle

En termes de relation client, Coheris CRM 6.2 propose une nouvelle ergonomie pour l'accès aux interactions clients, avec une « timeline » (fil d'actualité) relationnelle interactive. L'utilisateur accède ainsi à l'historique de toutes les interactions clients centralisées sur un espace unique: emails entrants, sortants, fils de discussion liés aux messages sociaux, conversations chat, avec un accès direct aux pièces jointes.

Intégration de Google Agenda

Pour répondre à l'utilisation grandissante des outils de Google, Coheris CRM 6.2 permet la synchronisation des rendez-vous saisis dans le CRM avec Google Agenda, permettant à l'utilisateur la gestion d'un agenda unique.

Sécurité

L'intégration de Coheris CRM Suite avec la solution IDaaS de Trustelem, Azure AD de Microsoft ou de Keycloak permet aux utilisateurs de se connecter à l'application, sans avoir à renseigner d'identifiant et de mot de passe (SSO : Single Sign On). Cette évolution permet d'intégrer Coheris CRM Suite au SI des clients et de bénéficier du même système d'authentification que les applications en place, en assurant un accès direct aux fonctionnalités (sans login).

RGPD ready depuis la version majeure 6.0, Coheris CRM 6.2 propose un droit d'accès aux données renforcé.

Ainsi, il est désormais possible de transmettre au client, lors de sa demande d'accès à ses données personnelles, l'ensemble de ses informations visibles par les utilisateurs du CRM, même si ces données n'appartiennent pas au CRM.

A propos de Coheris

Editeur de référence de solutions CRM, d'Intelligence Artificielle et Analytics, à la fois sur site ou en cloud, Coheris place la donnée au cœur de la stratégie des entreprises et les accompagne dans les domaines de la Gestion de la Relation Client, de la Data Intelligence et de la Gouvernance des Données.

Pour répondre à chaque besoin, Coheris propose des modules packagés orientés métier à valeur ajoutée « IA & Analytics » : RGPD Text-Control, gouvernance des données et classification automatique des messages entrants, moteur de recommandation en temps réel.

De la PME à la multinationale, plus de 1 000 entreprises et collectivités font confiance à Coheris et à ses solutions multilingues dans plus de 80 pays. S'appuyant sur un réseau de partenaires étendu et sur ses propres experts, Coheris apporte une proposition de valeur unique sur le marché, permettant de capitaliser sur une connaissance client précise, de disposer des bons indicateurs pour décider et piloter une stratégie performante.

