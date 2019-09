Coheris : Résultats semestriels 2019

Résultat Opérationnel Courant à l'équilibre

Résultat Net impacté par des coûts non récurrents

Situation financière stable

Suresnes, le 25 septembre 2019. Coheris, éditeur français de référence de solutions CRM (gestion de la relation et de l'intelligence clients) et Data Analytics (analytics et intelligence artificielle, pilotage de la performance et applications prédictives), annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2019 (période du 1er janvier au 30 juin 2019).

(M€) Chiffres établis en normes IFRS*

2019 2018 Chiffre d'affaires 6,35 6,89 Résultat opérationnel courant 0,01 0,32 Résultat opérationnel (0,23) 0,31 Résultat net (0,17) 0,26

*Qui ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes

Nathalie Rouvet Lazare, Président-Directeur Général de Coheris a déclaré :

« Malgré le chiffre d'affaires en repli de 0,54 M€, le ROC est à l'équilibre grâce à une bonne maitrise des coûts. Le résultat net est négatif sous l'effet de coûts non récurrents significativement liés à l'OPA en cours. Cette OPA amicale est initiée par ChapsVision. Le Conseil d'Administration de Coheris a confirmé l'intérêt de cette opération pour la société, ses actionnaires et ses salariés. »

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2019 est en repli de 0,54 M€ sous l'effet principalement du recul des revenus liés aux services, après une année 2018 marquée par un niveau particulièrement élevé de ces revenus.

Le chiffre d'affaires licences connait un repli moins marqué et qui concerne les licences On Premise. La croissance du Chiffre d'affaires Cloud / Abonnement se poursuit sur une tendance soutenue.

Résultat opérationnel courant à l'équilibre

Le Résultat Opérationnel Courant du 1er semestre 2019 ressort à l'équilibre grâce à la maîtrise du point mort et de l'adaptation des ressources de sous-traitance au niveau d'activité des prestations de services notamment.

Le Résultat Opérationnel s'établit en perte à - 0,23 M€ après l'impact de coûts non récurrents significativement liés à l'OPA initiée par ChapsVision.

Le Résultat Net est de - 0,17 M€ intégrant le coût de l'endettement financier pour - 0,05 M€ et un impôt de + 0,11 M€.

Situation financière stable

La situation financière est solide avec une trésorerie qui s'établit à 5,1 M€ (5,40 M€ au 30 juin 2018) et un endettement faible à 0,7 M€ (0,8 M€ au 30 juin 2018).

Perspectives

L'offre publique d'achat volontaire initiée par ChapsVision sur les actions Coheris, déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers, est ouverte depuis le 5 septembre 2019. La Clôture de l'offre interviendra le 9 octobre 2019 (1).

Calendrier financier

Les prochaines annonces de Coheris sont :

Chiffre d'affaires annuel 2019 29 janvier 2020

Résultats annuels 2019 25 mars 2020

(1) Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, dans l'hypothèse où, à l'issue de l'Offre, le seuil de caducité serait atteint, l'Offre serait automatiquement réouverte au plus tard dans les dix jours de négociation suivant la publication du résultat définitif de l'Offre.

Avertissement :

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Coheris décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Il est vivement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance de la documentation relative à l'Offre et notamment de la note d'information préparée par ChapsVision ainsi que la note en réponse de Coheris, visées par l'AMF, qui sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Coheris (https://www.coheris.com/societe/portail-investisseurs/informations-reglementees/).