Coheris : annonce la sortie de la version majeure 6.0 de Coheris CRM Merch

Cette nouvelle version propose une ergonomie simple et intuitive qui facilite la prise en main et offre une meilleure productivité pour les équipes dans la mise en place d'une stratégie merchandising optimisée. Ainsi, elle améliore l'expérience utilisateur des Category Manager et des forces de vente des acteurs de la grande distribution, du CPG, et de la Pharma OTC.

Gain de productivité pour les équipes « Siège » grâce à une ergonomie enrichie

L'accès aux fonctionnalités a été complétement repensé, en implémentant un nouveau ruban de fonctionnalités intuitif de type « Office », pour permettre aux utilisateurs de Coheris CRM Merch d'adopter l'outil sans aucune difficulté. Les fonctionnalités sont à portée de clics, organisées par thématiques claires. De plus, l'accès aux fonctionnalités est paramétrable par profil d'utilisateur et permet ainsi de personnaliser l'outil en fonction des attentes et de la démarche de travail de chaque utilisateur. Cette ergonomie innovante facilite l'utilisation de la solution au quotidien et permet de gagner en productivité dans l'élaboration des recommandations d'implantation.

Le Merchandising au service de l'excellence opérationnelle des forces de vente

La solution Coheris CRM Merch propose une version nomade à destination des forces de vente, pour relayer la stratégie merchandising jusqu'au point de vente. Conçue en concertation avec et pour des équipes commerciales, la solution est parfaitement adaptée aux réalités terrain et ses contraintes. Optimisée pour une utilisation tactile, Coheris CRM Merch Nomad permet un usage de l'outil merchandising notamment lors des rendez-vous et favorise ainsi l'interaction avec le client en point de vente.

« Cette nouvelle version majeure de Coheris CRM Merch illustre notre expertise en matière de performance commerciale en point de vente, et la dynamique d'innovation que nous mettons en œuvre tant en matière de merchandising que de pilotage des forces de ventes. » souligne Bruno CHOTIN, Directeur Product Management et Alliances.

A propos de Coheris CRM Merch

Véritable outil d'aide à la négociation et à la décision, Coheris CRM Merch aide les fournisseurs et les acteurs de la grande distribution et des circuits sélectifs à valoriser l'implantation des produits sur le point de vente. Coheris CRM Merch permet de relayer de manière efficace auprès des équipes sur le terrain les recommandations d'implantation, pour une mise en place locale optimisée tant en matière d'agencement du linéaire que de visibilité des produits.