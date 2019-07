COIL : CHIFFRE D'AFFAIRES SOLIDE AU PREMIER SEMESTRE 2019

CHIFFRE D'AFFAIRES SOLIDE AU PREMIER SEMESTRE 2019

Bruxelles, le 30 juillet 2019 (17h45) – COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, enregistre au premier semestre 2019 un chiffre d’affaires de 12,1 M€, quasi-stable par rapport au premier semestre 2018.

Évolution du chiffre d’affaires semestriel par activité

(en millions d'euros) 2019 2018 Variation Services d’anodisation 10,48 11,01 - 4,8 % Solutions packagées (métal inclus) 1,61 1,12 + 42,9 % Total semestriel 12,09 12,14 - 0,4 %

Nette reprise des solutions packagées compensant le tassement des services d’anodisation

Les ventes de services d’anodisation s’établissent à 10,5 M€ au 30 juin 2019, et sont en retrait de - 4,8 % par rapport au premier semestre 2018 malgré un carnet de commandes solide. Cette évolution s’explique principalement par un manque temporaire de métal de qualité anodique sur le marché compte tenu de la forte demande rencontrée par les laminoirs dans d’autres secteurs d’activité.

Les ventes de solutions packagées, dans lesquelles COIL fournit à la fois le métal et le traitement de surface pour des projets architecturaux, s’élèvent à 1,6 M€ au 30 juin 2019. Elles sont en forte croissance par rapport au premier semestre 2018 (+ 42,9 %) et représentent 13,3 % du chiffre d'affaires, contre 9,3 % un an plus tôt. Cette évolution favorable est portée par le niveau plus élevé de demandes de réalisation architecturales en Europe et en Asie.

Montées en puissance de la ligne 6 et de la nouvelle ligne d’anodisation verticale

Après une entrée en production difficile en 2018, la nouvelle ligne 6 d'anodisation en continu en Allemagne monte en régime. Ses niveaux de qualité et de fiabilité, conformes aux attentes, permettent de transférer progressivement la production de la ligne 3 en Belgique qui devrait être définitivement mise en sommeil au second semestre 2019.

La nouvelle ligne d’anodisation verticale en Belgique, extension de l’activité d'anodisation en continu, présente un potentiel de développement prometteur, malgré une contribution au chiffre d’affaires encore marginale compte tenu de son démarrage récent.

Ces développements industriels permettent à COIL d’accentuer son leadership sur le marché de l’aluminium anodisé avec le développement de ses gammes de dimension, textures et couleurs.

Perspectives

Malgré les incertitudes économiques actuelles, COIL est confiant dans ses perspectives en capitalisant sur un produit anodisé d’exception et en tirant parti des nombreuses opportunités de développement existantes à travers le monde. Pour 2019, COIL anticipe que le tassement conjoncturel des activités de services d’anodisation auprès des laminoirs sera compensée par la forte croissance des ventes de solutions packagées avec en particulier la conclusion d’importants projets en Chine.

Prochain rendez-vous : résultats du premier semestre 2019, le 29 Octobre 2019 après Bourse.





COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée. Elle octroie au métal une meilleure résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles.

L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion sans aucun impact sur la totale recyclabilité du métal.

L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industrie ou automobile.



Euronext Growth Paris

Isin : BE0160342011 - ALCOI

Reuters : ALCOI.PA

Bloomberg : ALCOI:FP

www.coil.be





COIL

Tim Hutton

Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be

Tel: +32 (0)11 88 01 88





CALYPTUS

Cyril Combe

cyril.combe@calyptus.net

Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68









