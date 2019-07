COLA CARE : Columbia Care annonce son introduction en bourse de Francfort

Columbia Care Inc. (ci-après «Columbia Care» ou «la Société») (NEO: CCHW, OTCQX: CCHWF, FSE: 3LP), l’un des plus grands opérateurs entièrement intégrés de l’industrie mondiale du cannabis thérapeutique et détenteur de licences aux États-Unis et dans l’Union européenne, a le plaisir d’annoncer que ses actions libellées en euros sont désormais cotées à la bourse de Francfort («FSE») et se négocient sous les symboles FSE: 3LP et WKN: A2PL68.

«Les titres de Columbia Care se négocient désormais sur trois marchés mondiaux liquides, à savoir la bourse de Francfort en Europe, la bourse NEO au Canada et l'OTCQX aux États-Unis, ce qui offre aux investisseurs institutionnels et particuliers du monde entier un large accès aux actions de la Société, dans leurs devises et sur leurs marchés locaux, a déclaré Nicholas Vita, directeur général de Columbia Care. Notre introduction en bourse marque une étape importante de la croissance de Columbia Care et permettra aux investisseurs européens d’investir dans une action libellée en euros sur un grand marché européen. Ainsi, les investisseurs et les responsables de l’allocation d’actifs européens pourront participer plus facilement à notre succès tandis que nous continuons d’accroître le leadership mondial de Columbia Care dans le secteur du cannabis thérapeutique.»

Le FSE est l’un des plus importants marchés boursiers d’actions au monde; les échanges d’actions représentent environ 90% de son chiffre d’affaires, ce qui en fait la première des sept bourses allemandes et l’un des premiers marchés d’actions mondiaux. Le FSE favorise les systèmes avancés de négociation, de règlement et d’information électroniques qui lui permettent de répondre aux exigences croissantes en matière de négociations transfrontalières. Pour plus d’informations sur le FSE, visiter le site: https://deutsche-borse.com

À propos de Columbia Care Inc.

Columbia Care est l'un des opérateurs internationaux les plus importants et les plus expérimentés du secteur du cannabis thérapeutique. La Société détient des licences dans 15 juridictions aux États-Unis et dans l’UE. La Société, qui a enregistré plus d’un million d’opérations de vente fructueuses depuis sa création, est une organisation centrée sur le patient qui établit les normes en matière de compassion, de professionnalisme, de qualité, de soins et d’innovation. Columbia Care travaille en collaboration avec certains des hôpitaux universitaires et des centres médicaux les plus renommés et les plus innovants au monde. La Société s’est engagée à fournir l’éducation et la transparence que méritent les patients et la qualité de produit que les cliniciens attendent. Pour plus d’informations sur Columbia Care, visiter le site: www.col-care.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190716005744/fr/