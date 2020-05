COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

COLABOR ANNONCE LA CLÔTURE DE LA VENTE

DE SA DIVISION SUMMIT FOODS EN ONTARIO

Boucherville (Québec), le 11 mai 2020- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce qu'elle a clôturé la vente de la majorité des actifs de sa division Summit Foods (« Summit ») en Ontario à Flanagan Foodservice inc. (« Flanagan ») pour un produit de vente d'environ 10 millions $, sujet à certains ajustements après la clôture.

Colabor avait annoncé en mars dernier la conclusion d'un accord pour la vente de la majorité des actifs de Summit à Flanagan, qui devait se clôturer le mois dernier. Avec la pandémie COVID-19 et la fermeture temporaire de nombreux commerces et restaurants, Flanagan n'a plus besoin de l'installation de Mississauga et ses équipements connexes pour exploiter l'entreprise. La vente comprend les activités des restaurants indépendants et en franchise ainsi que certains actifs et employés de vente. Quant à l'exclusivité qui avait été accordée à Flanagan pour la distribution de la marque privée de Colabor, la marque Menu, en Ontario, les parties ont convenu de ne pas y donner suite.

Nous sommes heureux de clore cette transaction et même si certains ajustements à l'accord initial étaient nécessaires dans le contexte actuel de COVID-19, nous pensons que cette transaction profite aux deux organisations. Nous collaborerons avec Flanagan pour assurer une transition en douceur pour nos clients. Colabor se concentrera désormais sur ses activités au Québec et dans les Maritimes, et sur les opportunités stratégiques de ce marché », a déclaré Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l'analyse de la structure d'endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la société disponible sous le profil de la société sur SEDAR (www.sedar.com), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et de marché des institutions ou « HRI » au Québec, en Ontario et dans les provinces de l'Atlantique, ainsi que celui au détail (épiceries et dépanneurs). À travers ces deux segments d'exploitation, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment des viandes, poissons frais et fruits de mer, ainsi que des produits alimentaires et connexes par l'intermédiaire des activités Broadline.

Renseignements complémentaires :

Groupe Colabor inc.

Pierre Gagné

Chef de la direction financière 450-449-4911 poste 1308 investors@colabor.com

1620 De Montarville Blvd., Boucherville, QC J4B 8P4

Tel.: 450-449-4911 Fax: 450-449-6180www.colabor.com