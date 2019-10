Colas : Africa50, Colas, Jovena et SN Power s'engagent pour le développement de la centrale hydroélectrique de Volobe à Madagascar

Le projet comprend, dans le cadre d'un contrat de concession de 35 ans, le développement, la construction et l'exploitation d'un barrage et d'une usine hydroélectrique de 120 MW sur le fleuve Ivondro à 40 km à l'Ouest de Toamasina, deuxième plus grande ville de Madagascar. Le projet inclut également la ligne de transmission, la réhabilitation de la route d'accès, et des infrastructures pour les villages environnants.

Aux termes de cet accord, les partenaires s'engagent à codévelopper la centrale hydroélectrique en prenant une participation dans le capital de la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV), qui porte ce projet et dont le capital, à l'issue de cette opération, sera réparti entre Jovena (40%), Africa50 (25%), SN Power (25%), et Colas (10%).

Jovena, acteur industriel local de premier plan, apportera son soutien institutionnel ; Africa50, plateforme panafricaine d'investissement en infrastructures, son expertise en développement et financement de projets ; SN Power, acteur de référence dans le domaine hydroélectrique, son savoir-faire technique et opérationnel ; et Colas, son expertise de constructeur d'infrastructures sur l'île de Madagascar.

Projet prioritaire du gouvernement, Volobe fournira un accès à l'électricité fiable et bon marché à deux millions de Malgaches, contribuant ainsi à la transition du pays vers une énergie renouvelable. L'ouvrage permettra de réduire le coût actuel de l'électricité. Le projet générera la création d'environ 1 000 emplois directs au cours de la phase de construction. La mise en service opérationnelle de la centrale est prévue en 2023.

A l'occasion de la cérémonie de signature, Hassanein Hiridjee, Président directeur général du Groupe Axian, a dit « Avec Jovena, nous sommes fiers aujourd'hui de nous associer à Colas, SN Power et Africa50 pour livrer un projet aussi engagé que la centrale hydroélectrique de Volobe. Chez Axian, nous avons à coeur d'orienter chacune de nos actions selon l'impact positif qu'elle pourra avoir pour le plus grand nombre. Parce que l'accès à l'énergie est un droit fondamental, nous nous donnons tous ensemble l'ambition inédite pour l'île d'éclairer la quasi-totalité de notre pays tout en respectant notre planète et en proposant ainsi une énergie propre, durable et renouvelable.»

Benjamin Memmi, Directeur général de Jovena, a jouté : « Volobe illustre parfaitement l'impact positif que nous souhaitons avoir au profit du développement de notre pays. Jovena investit pour des projets en mesure de moderniser le réseau de Madagascar et d'offrir des solutions énergétiques plus fiables, durables et accessibles à tous les Malagasy. »

Alain Ebobissé, Directeur général d'Africa50, a expliqué « Nous sommes heureux de travailler aux côtés du Groupe Axian et SN Power dans ce projet stratégique qui aidera à améliorer les conditions de vie des populations malgaches et permettra de soutenir le programme de développement socio-économique du gouvernement. L'expertise d'Africa50 permet d'accélérer la mise en oeuvre de tels projets pour aider l'Afrique à tirer profit de son vaste potentiel hydroélectrique. »

Erik Knive, Directeur général de SN Power, a ajouté : « SN Power se réjouit de la signature de ces accords qui nous permettent de contribuer à la réalisation du projet Volobe avec les autres partenaires. Le projet fournira une énergie propre, durable, fiable et flexible à Madagascar, tout en soutenant le développement du pays. Volobe permet l'utilisation optimale d'une partie importante des réserves de ressources hydroélectriques du pays afin de fournir une énergie à prix abordable aux populations malgaches, conformément à nos objectifs stratégiques. »

Fabrice Monnaert, Directeur Grands Projets de Colas, a déclaré : « Volobe est un projet important pour le groupe Colas, qui est présent depuis bientôt 70 ans sur l'île. Avec les travaux de modernisation des aéroports d'Antananarivo et de Nosy Be, la réalisation du projet de Volobe-Amont permettra à Colas de poursuivre son implication dans le développement de Madagascar. »