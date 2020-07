Colas : Avis de réunion du 29 juillet 2020

2. Demandes d'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour

Les demandes d'inscription de points ou de projets de résolutions à l'ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-105 et R. 225-71 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social de la société Colas - Direction Juridique - 1 rue du Colonel Pierre Avia 75015 Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l'Assemblée, conformément à l'article R. 225-73 du Code de commerce, soit au plus tard le 9 août 2020 à 23h59 (heure de Paris).

La demande d'inscription de points à l'ordre du jour doit être motivée.

La demande d'inscription de projets de résolution est accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

Lorsque le projet de résolution porte sur la présentation d'un candidat au conseil d'administration, il est accompagné des renseignements prévus au 5° de l'article R. 225-83.

Les demandes doivent être accompagnées d'une attestation de participation, soit dans les comptes de titres nominatifs, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire financier, justifiant de la détention de la fraction du capital exigée. L'examen de points ou de projets de résolutions est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le mardi 1er septembre 2020 à zéro heure (heure de Paris).

3. Questions écrites

Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire a la faculté d'adresser des questions écrites

compter de la date de convocation de l'Assemblée. Ces questions doivent être envoyées :

Soit par voie électronique à l'adresse suivante : assembleegenerale@colas.com , jusqu'au lundi 31 août 2020 à 23h59 (heure de Paris), qui est la voie privilégiée dans le contexte actuel ; Soit par voie postale à la société COLAS - Direction Juridique - 1 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris, jusqu'au lundi 31 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) .



Concernant l'actionnaire au porteur, ces questions écrites devront être accompagnées de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.

Les réponses aux questions écrites seront apportées au cours de l'Assemblée et diffusées sur le Site Internet de Colas dans la rubrique Finance / Informations Réglementées / 2020 / Assemblée Générale.

Une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu'elles présenteront le même contenu.

4. Droit de communication des actionnaires

Les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de cette Assemblée seront disponibles, au siège social de la Société, dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables et pourront être demandés :

Soit par voie électronique à l'adresse suivante : assembleegenerale@colas.com , jusqu'au samedi 29 août 2020 à 23h59 (heure de Paris), qui est la voie privilégiée dans le contexte actuel ;

, ; Soit par voie postale à la société COLAS - Direction Juridique - 1 rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris, jusqu'au samedi 29 août 2020 à 23h59 (heure de Paris) .

Concernant l'actionnaire au porteur, la demande devra être accompagnée de l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres.

Les documents et informations requis à l'article R.225-73-1 du Code de commerce, seront mis à la disposition des actionnaires, au plus tard le 13 août 2020, sur le site internet de la Société : www.colas.comrubrique Finance/ Informations réglementées.

Le Conseil d'Administration