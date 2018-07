Colas : BOUYGUES Construction et COLAS finalisent l'acquisition d'Alpiq

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BOUYGUES 0.16% 37.61 -13.30% COLAS 0.00% 173 -4.68%

Après avoir obtenu l’aval des autorités de concurrence européenne et suisse, Bouygues Construction et Colas Rail, filiale ferroviaire de Colas, ont réalisé, le 31 juillet 2018, le closing de l’acquisition de la totalité des titres de Alpiq InTec AG (Zurich) et Kraftanlagen München GmbH (Munich), dont les activités étaient regroupées au sein de Alpiq Engineering Services. Bouygues Construction et Colas Rail avaient été retenues, le 26 mars 2018, par le Groupe Alpiq pour le rachat de ces activités.Cette acquisition a été réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 850 millions de francs suisses (700 millions de francs suisses pour Bouygues Construction et 150 millions de francs suisses pour Colas Rail). Le prix payé au closing pour l'acquisition de l'intégralité des titres a été versé en numéraire.Alpiq InTec et Kraftanlagen München sont spécialisées dans les activités de services multi-techniques pour le bâtiment et pour les infrastructures d'énergie, industrielles et de transport. L'ensemble de ces activités regroupe près de 7 650 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard de francs suisses en 2017, essentiellement en Suisse (57 %), en Allemagne (24 %) et en Italie (12 %).Cette acquisition positionne Bouygues Construction comme un acteur majeur de l'énergie et des services en Europe et s'inscrit ainsi pleinement dans sa stratégie de développement sur ce marché porteur.Par ailleurs, l'acquisition par Colas Rail des activités ferroviaires d'Alpiq Engineering Services permet à la filiale ferroviaire de Colas de renforcer son expertise dans le domaine des caténaires, une activité à forte valeur ajoutée, et d'accéder à de nouveaux marchés porteurs de croissance. Colas Rail, acteur majeur du ferroviaire, complète ainsi son portefeuille de solutions et de savoir-faire, et pénètre les marchés suisse et italien tout en renforçant sa présence en Europe centrale et au Royaume-Uni.