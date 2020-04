Colas : Présentation de l'Assemblée Générale du 22 avril 2020 0 22/04/2020 | 17:44 Envoyer par e-mail :

ITUATION DE LA OCIÉTÉ ET DU ROUPE EN L' ACTIVITÉ 2019 PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

ACTIVITÉ PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL E TATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU G ROUPE

TATS FINANCIERS CONSOLIDÉS DU ROUPE C OMPTES ANNUELS DE LA S OCIÉTÉ

OMPTES ANNUELS DE LA OCIÉTÉ P ROPOSITION D ' AFFECTATION DU RÉSULTAT

ROPOSITION D AFFECTATION DU RÉSULTAT S TRATÉGIE ET P ERSPECTIVES 2020 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES FEUILLE DE PRÉSENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE QUESTIONS ÉCRITES RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS 1.COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Australie - Nouveau dépôt de bitume de SAMI, filiale de Colas, à Kwinana, près de Perth COMPOSITION DU BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Président de l'Assemblée : Olivier Roussat, Président du Conseil d'administration de la Société

Scrutateurs :

Arnauld Van Eeckhout, représentant de la société BOUYGUES (présent en audioconférence) Emmanuel Rollin, représentant du FCPE COLAS EN ACTIONS

Secrétaire du bureau de l'Assemblée : Eric Haentjens, Secrétaire général de la Société

Eric Haentjens, Secrétaire général de la Société Invité : Frédéric Gardès, Directeur Général de la Société 4 NOUVELLE GOUVERNANCE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 14 mai 2019 : dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général

dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration et de Directeur Général 14 mai 2019 : nomination de Frédéric Gardès, Directeur Général

nomination de Frédéric Gardès, Directeur Général 1 er octobre 2019 : nomination de Olivier Roussat, Président du Conseil d'administration 5 2.PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE L'EXERCICE 2019 Situation de la Société et du Groupe en 2019 CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ en milliards € 13,7 +4% (a) 12,0 13,2 11,7 11,0 2015 2016 2017 2018 2019 (a) +5% à périmètre et changes constants Activité tirée par la croissance de la Route Métropole et de Colas Rail, compensant l'impact de la cession de Smac 8 RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES / Par zone géographique / France 48% / Par activité / Construction routière 72% Reste Amérique du monde du Nord 8% 26% Europe (hors France) 18% Vente de matériaux de construction18% Ferroviaire et autres Activités 10% Ferroviaire 8% Etanchéité (Smac) 1% (Colas Rail) Transport d'eau et d'énergie (Spac) 1% Poursuite de la progression de l'international avec 52 % du total et hausse des ventes de matériaux supérieure à celle des travaux routiers 9 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (1/2) IFRS 16 en millions € +60 386 362 373 433 344 3,2% 3,5% 2,9% 3,1% 2,8% 2015 2016 2017 2018 2019 Amélioration de la marge opérationnelle courante de 0,4 point par rapport à 2018 10 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (2/2) IFRS 16 - en millions € 2018 2019 Variation 2019/2018 Routes 410 421 +11 Ferroviaire et autres Activités (33) (1) +32 Holding (4) 13 +17 Total 373 433 +60 Bonnes performances de la Route Métropole, amélioration de la profitabilité en Amérique du Nord et retour à l'équilibre de Colas Rail 11 CONTRATS MAJEURS SIGNÉS EN 2019 CANADA Rénovation et élargissement d'une section de la Highway 401 en Ontario (119 M€)

Maintenance du réseau routier de l'area Kennedy en Ontario (53 M€) ETATS-UNIS Taxiway à l'aéroport de Los Angeles en Californie (75 M€) GUYANE Contrat de partenariat pour le BHNS de Cayenne (180 M€) BÉNIN Réaménagement du Boulevard de la Marina à Cotonou (32 M€) MAROC Voie expresse Tan-Tan (27 M€) ROYAUME-UNI Travaux sur voies ferroviaires - Tranche 1 CP6 (2019-2024) (553 M€)

(2019-2024) (553 M€) Contrat de fret sur 5 ans (79 M€)

Contrat pluriannuel de meulage de rails (60 M€) MAURICE LA RÉUNION Travaux de bâtiment - Victoria Urban Conception et réalisation d'une unité Terminal (24 M€) de recyclage à Saint Pierre (24 M€) BELGIQUE PPP Tram de Liège (266 M€) FRANCE Lots 3 et 4 de l'élargissement de l'autoroute A10 en Touraine (88 M€) SUISSE Extension du Tram de Genève (75 M€) ITALIE Rénovation de caténaires - Milan/Vérone et Turin/Gênes (44 M€) POLOGNE Rénovation d'une section de la ligne ferroviaire E59 (43 M€) RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Section de l'autoroute D3 en Bohême-du- Sud (79 M€)

Bohême-du- Sud (79 M€) Nouveau centre d'essai de BMW Tranche 1 (128 M€) HONGRIE Section de l'autoroute M4 (107 M€) 12 CESSION / ACQUISITIONS SIGNIFICATIVES À L'ÉCHELLE DU GROUPE Cession de Smac au fonds d'investissement OpenGate Capital

signature de l'accord le 14 février 2019 finalisation le 20 mai 2019

Acquisitions

actifs routiers de Skanska en Pologne (11 postes d'enrobés) Asfalcura au Chili (production d'enrobés, travaux routiers et distribution de bitume)

Recentrage sur les activités cœur et premiers développements routiers en Amérique latine 13 RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE (RSE) 2019 : travail sur la refonte de la politique RSE

travail sur la refonte de la politique RSE Réécriture du modèle d'affaires Élaboration d'une grille de matérialité Consultation des parties prenantes par l'intermédiaire de plateformes participatives

6 thématiques :

Gouvernance du développement responsable Chaîne de valeur et Innovation Capital humain Ethique et droits humains Environnement et carbone Ancrage local et adaptation aux territoires

2020 : diffusion de la nouvelle politique RSE intégrant des engagements mesurables 14 POURSUITE DE LA DYNAMIQUE D'INNOVATION Innovations Lancement de la commercialisation de Wattway Pack, solution d'autonomie énergétique pour les équipements en bord de voirie Signature d'un contrat avec le Département d'Eure-et-Loir pour la mise à disposition du service digital ANAIS de gestion préventive du patrimoine routier Signature d'un accord avec Sidewalk Labs, filiale d'Alphabet (maison- mère de Google), pour l'expérimentation de Flowell dans le cadre du projet Quayside à Toronto

Récompenses

BIM d'Argent 2019, catégorie "Infrastructure", pour le projet de réaménagement du rond-point des Lavandes près de l'aéroport Marseille-Provence Trophée Innovation sécurité routière décerné à ANAIS par la Délégation interministérielle à la Sécurité routière

15 L'activité 2019 par secteur opérationnel ROUTES MÉTROPOLE CA 5,5 MDS€ (*) +9% Marché routier en croissance :

nombreux travaux d'entretien ou de rénovation de chaussées avant les élections municipales achèvement d'un certain nombre de projets de tramways (Caen, Bordeaux, Saint-Etienne, Lyon) et de BHNS plan de relance autoroutier (A10 en Touraine) et projets du Grand Paris (tramways T12, T13, etc.) légère reprise des investissements privés

Progression de l'activité en phase avec la croissance du marché :

malgré les mouvements sociaux et des difficultés d'approvisionnement en bitume forte croissance en Ile-de-France avec la rénovation de la piste 3 de l'aéroport d'Orly

Poursuite du développement d'activités connexes :

travaux pour les particuliers, déconstruction (sous la marque Premys), dépollution, négoce de matériaux, valorisation de déchets de chantier y compris l'activité Sécurité signalisation routière d'Aximum

Année satisfaisante en termes d'activité et de performance 17 ROUTES EUROPE CA 1,9 MD€ +2% (STABLE À PCC) Iles britanniques : hausse de l'activité de 4% (+2% à périmètre et changes constants)

: hausse de l'activité de 4% (+2% à périmètre et changes constants) au Royaume-Uni : nombreux plans d'investissements lancés par le gouvernement britannique en Irlande : environnement économique favorable et chantier de l'autoroute M7 en phase d'achèvement

Europe continentale : stabilité (+1% et -1% à périmètre et changes constants)

: stabilité (+1% et -1% à périmètre et changes constants) grands projets routiers et autoroutiers financés par les fonds européens en Europe centrale (chantiers M4, M25, M30, M70 en Hongrie, D3 et D48 en République tchèque) croissance de l'activité en Pologne, Hongrie et Suisse atténuée par le retrait de la Slovaquie et de la Belgique

Maintien d'un niveau élevé d'activité et de profitabilité en Europe centrale 18 ROUTES AMÉRIQUE DU NORD CA 3,6 MDS€ +6% (STABLE À PCC) Etats-Unis: hausse du chiffre d'affaires de 5% (pcc) à près de 2 milliards de $US •marché routier soutenu par les initiatives des Etats niveau d'activité contrasté selon les Etats (marché dynamique en Californie, tendu dans les Etats ruraux du Centre) amélioration de la rentabilité courante, tirée par la Californie et l'Alaska

Canada : baisse du chiffre d'affaires de 4% (pcc) liée aux difficultés économiques de l'Alberta

: baisse du chiffre d'affaires de 4% (pcc) liée aux difficultés économiques de l'Alberta marché routier quasiment stable niveau d'activité contrasté selon les provinces (légère progression en Ontario et au Québec, stabilité en Colombie-Britannique, forte baisse en Alberta) performances élevées de McAsphalt dans le négoce de bitume intégration de Miller et McAsphalt dans de bonnes conditions

Hausse de l'activité des Etats-Unis compensant le retrait du Canada et amélioration de la profitabilité 19 (*) consolidée par mise en équivalence ROUTES RESTE DU MONDE CA 1,4 MD€ +7% (+5% PCC) Départements et régions d'outre-mer (DROM) et Océan Indien : hausse de 6% du chiffre d'affaires (+6% pcc) •activité contrastée aux Antilles-Guyane, avec une forte hausse en Guadeloupe activité traditionnelle en hausse et ralentissement des travaux sur la Nouvelle Route du Littoral à la Réunion forte baisse de l'activité à Madagascar (achèvement de l'aéroport d'Antananarivo) et progression à Maurice

Afrique et Moyen-Orient : hausse de 10% du chiffre d'affaires (+9% pcc)

Moyen-Orient : hausse de 10% du chiffre d'affaires (+9% pcc) maintien de la part de marché au Maroc avec une forte composante industrielle progression de l'activité en Afrique de l'Ouest et Centrale (Côte d'Ivoire, Bénin et Gabon) contexte politique et économique plus difficile en Afrique australe et au Moyen-Orient (filiales consolidées par mise en équivalence)

Asie, Australie, Nouvelle-Calédonie : stabilité du chiffre d'affaires (-1%, stable à pcc)

Nouvelle-Calédonie : stabilité du chiffre d'affaires (-1%, stable à pcc) activité de Tipco Asphalt (*) en forte hausse, portée par un marché du bitume dynamique niveau d'activité maintenu en Australie malgré le ralentissement économique

•baisse du niveau d'activité en Nouvelle-Calédonie Amérique latine : développement d'une activité routière au Chili et au Pérou

Activité en hausse malgré des situations contrastées 20 FERROVIAIRE CA 1,1 MD€ +19% (+11% PCC) France : activité en croissance démarrage de 2 grands contrats de renouvellement et maintenance de réseaux ferrés (voies et caténaires) réalisation de plusieurs projets de métros et de tramways (région parisienne, Bordeaux, Rennes…) amélioration du résultat opérationnel grâce à de nombreuses mesures d'adaptation

Royaume-Uni :

niveau élevé des activités Infrastructures démarrage de Rail Systems Alliance du Sud (CP6)

Europe continentale :

activité bien orientée (tram de Liège, nouvelles sociétés acquises auprès d'Alpiq en 2018)

Reste du monde :

baisse de l'activité dans la zone MEA, hausse en Amérique du Sud (métro de Santiago) et en Asie (métros d'Hanoï et de Jakarta)

Activité en forte hausse et redressement de la profitabilité 21 AUTRES ACTIVITÉS Etanchéité : 141 M€ (chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019)

cession de Smac en mai 2019

Sécurité signalisation routière : activité rattachée au secteur opérationnel Routes Métropole à compter du 1er janvier 2019

restructuration de l'activité Panneaux à Messages Variables Transport d'eau et d'énergie (anciennement Réseaux) : 169 M€ -15% baisse du niveau d'activité après la réalisation en 2018 de deux projets importants de pose de gazoducs en France 22 États financiers consolidés du Groupe CHIFFRES CLÉS 2018 2019 Variation IFRS 16 - en millions € 2019/2018 Chiffre d'affaires (en milliards €) 13,2 13,7 +4% Résultat opérationnel courant 373 433 +60 Marge opérationnelle courante 2,8% +3,2% +0,4 pt Résultat opérationnel 342 (1) 405 (2) +63 Résultat net (part du Groupe) 227 261 +34 Cash-flow libre après BFR d'activité 46 341 +295 Endettement financier net 475 367 -108 Dividende par action en € 5,55 6,40 (3) +0,85 Dont charges non courantes : 31 M€ en 2018 liées principalement aux travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Dont charges non courantes : 28 M€ en 2019 liées à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à des coûts d'adaptation des structures Proposé à l'Assemblée Générale du 22 avril 2020 24 COMPTE DE RÉSULTAT 2018 2019 Variation IFRS 16 - en millions € 2019/2018 Chiffre d'affaires 13 190 13 688 +4% Résultat opérationnel courant 373 433 +60 Autres produits et charges non courants (1) (31) (2) (28) +3 Résultat opérationnel 342 405 +63 Coût de l'endettement financier net (31) (33) -2 Autres produits et charges financières (2) 2 +4 Charges d'intérêts sur obligations locatives (13) (15) -2 Charge d'impôt sur le résultat (96) (141) -45 Quote-part du résultat des co-entreprises 28 43 +15 et entités associées Résultat net 228 261 +33 Part des intérêts minoritaires 1 0 -1 Résultat net (part du Groupe) 227 261 +34 Dont charges non courantes : 31 M€ en 2018 liées principalement aux travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat Dont charges non courantes : 28 M€ en 2019 liées à la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque et à des coûts d'adaptation des structures 25 CASH-FLOW LIBRE APRÈS VARIATION DU BFR (EN M€) 26 EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (EN M€) 2018 874 (132) (295) (300) 147 (*) Y compris variation des dettes nettes sur immobilisations d'exploitation 27 EVOLUTION DE LA TRÉSORERIE NETTE (EN M€) 461 12/2018 433 147 (678) (270) (82) (23) (475) (*) Y compris variation des dettes nettes sur immobilisations financières 28 STRUCTURE FINANCIÈRE RÉSUMÉE 2018 (1) 2019 Variation IFRS 16 - en millions € 2019/2018 Actifs non courants 4 562 4 627 +65 Capitaux propres 2 797 2 909 +112 Passifs non courants 1 734 1 740 +6 Ratio capitaux propres + passifs 100% 100% = non courants / actifs non courants Endettement financier net 475 367 -108 (1) Le bilan au 31 décembre 2018 a été retraité des effets de l'application de la norme IFRS 16 29 Comptes annuels de la Société COMPTE DE RÉSULTAT En millions d'euros A fin A fin décembre 2018 décembre 2019 Chiffre d'affaires 277 321 Résultat d'exploitation 42 53 Résultat financier 344(a) 162 Résultat courant 387 215 Résultat exceptionnel 5 10 Participation des salariés (2) (1) Impôts sur les bénéfices (4) (14) Résultat net 386 210 dont boni de fusion des filiales SCREG et SACER pour 135M€ 31 BILAN - ACTIF En millions d'euros A fin A fin décembre 2018 décembre 2019 Immobilisations incorporelles 17 18 Immobilisations corporelles 173 165 Immobilisations financières 2 000 2 017 ACTIF IMMOBILISÉ 2 191 2 200 Stocks et en cours 2 1 Créances 109 130 Comptes courants groupe 300 292 Placements et disponibilités 6 9 ACTIF CIRCULANT 417 433 TOTAL ACTIF 2 608 2 633 32 BILAN - PASSIF En millions d'euros A fin A fin décembre 2018 décembre 2019 Capital 49 49 Primes et réserves 1 040 1 244 Résultat 386 210 Provisions réglementées 11 11 CAPITAUX PROPRES 1 486 1 515 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 58 71 Dettes non financières 119 102 Comptes courants groupe 518 605 Dettes financières et concours bancaires 426 340 TOTAL DETTES 1 064 1 047 TOTAL PASSIF 2 608 2 633 33 Proposition d'affectation du résultat EVOLUTION DE LA PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT 18 février 2020 : le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 6,40 € par action (soit un montant total de 208 988 794 euros).

le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale la distribution d'un dividende de 6,40 € par action (soit un montant total de 208 988 794 euros). 1 er avril 2020 : au moment où la crise sanitaire majeure relative au Covid-19 est en pleine expansion et au regard des incertitudes économiques qu'elle engendre, le Conseil d'administration a décidé de modifier la proposition d'affectation de résultat telle qu'elle avait été arrêtée à l'occasion de la réunion du Conseil d'administration du 18 février 2020, en proposant d'affecter l'intégralité du résultat en report à nouveau.

au moment où la crise sanitaire majeure relative au Covid-19 est en pleine expansion et au regard des incertitudes économiques qu'elle engendre, le Conseil d'administration a décidé de modifier la proposition d'affectation de résultat telle qu'elle avait été arrêtée à l'occasion de la réunion du Conseil d'administration du 18 février 2020, en proposant d'affecter l'intégralité du résultat en report à nouveau. Août 2020 : une réunion du Conseil d'administration sera organisée afin de réévaluer la situation et analyser l'opportunité de proposer la distribution d'un éventuel dividende. 35 HISTORIQUE DES DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES Montant par action 5,45€ 8,20€ 8,20€ 5,55€ 0 € Taux de rendement 3,9% 5,8% 4,5% 4,0% Dividende 268 268 en millions € 178 181 Au titre de l'exercice 2015 2016 2017 2018 2019 36 Stratégie et Perspectives 2020 L'ADN DE COLAS Leader mondial de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport

de la construction et de l'entretien des infrastructures de transport Mission : promouvoir des solutions d'infrastructure pour une mobilité responsable

promouvoir des solutions d'infrastructure pour une mobilité responsable Vision : des expertises mondiales fédérées par une marque forte

des expertises mondiales fédérées par une marque forte Principaux métiers : ROUTE MATERIAUX FERROVIAIRE Organisation constituée de plus de 800 entités locales coordonnées sur leur territoire régional et généralement intégrées verticalement 38 COLAS SE POSITIONNE SUR DES MARCHÉS PORTEURS À LONG TERME 90% Maintenance Des besoins croissants en construction et en maintenance d'infrastructures de transport 10% Des tendances de fond favorables

Croissance démographique et urbanisation Programmes de remise à niveau des infrastructures dans les pays développés Retard d'équipement des pays émergents Accroissement des contraintes environnementales Passage à une économie de service Essor du digital

Construction 39 PRINCIPAUX AXES STRATÉGIQUES Valoriser les activités industrielles : Carrières

Bitume Enrichir la gamme d'offres : Grands projets

Solutions de mobilité Poursuivre le développement à l'international Accélérer la transformation digitale 40 DÉMARCHES DE PROGRÈS EN COURS Les carrières : programme en cours de déploiement au niveau mondial pour

: programme en cours de déploiement au niveau mondial pour optimiser le portefeuille de sites et améliorer la performance de l'exploitation accroître le volume des ventes et développer de nouvelles activités

un ambitieux volet RH pour les 4 000 collaborateurs qui travaillent dans ces activités

Le bitume : sur un marché de plus en plus global, Colas entend tirer profit de sa position de leader pour partager le savoir-faire de ses filiales spécialisées (Tipco en Thaïlande, McAsphalt au Canada ou Sami en Australie…) renforcer sa présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur ses différentes zones d'intervention

Excellence opérationnelle : nombreuses initiatives en cours (ex. programme "6S" initié aux Etats-Unis et décliné dans de nombreux pays) 41 PERSPECTIVES 2020 - IMPACT DE L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 20 février 2020 : annonce au marché des objectifs 2020 du Groupe

annonce au marché des objectifs 2020 du Groupe « Pour l'année 2020, le chiffre d'affaires est attendu en légère baisse en raison de l'impact prévisible des élections municipales en France et de l'effet de comparaison lié à la cession de Smac, dont la contribution au chiffre d'affaires consolidé de 2019 s'est élevée à 141 millions d'euros. L'activité devrait rester stable sur les autres zones géographiques.

La marge opérationnelle courante tirera bénéfice, de façon graduelle, des démarches d'excellence opérationnelle en cours de déploiement, notamment dans les activités industrielles. Après le retour à l'équilibre en 2019, Colas Rail devrait retrouver en 2020 une contribution positive au résultat opérationnel courant. »

25 mars 2020 : suspension des objectifs 2020 du Groupe en raison de l'épidémie de Covid-19

suspension des objectifs 2020 du Groupe en raison de l'épidémie de Covid-19 Depuis le 25 mars 2020 : accroissement des incertitudes économiques liées à la situation sanitaire

accroissement des incertitudes économiques liées à la situation sanitaire prolongation des mesures de confinement annoncées par les autorités françaises adoption de mesures de nature similaire dans plusieurs pays d'opération du groupe Colas

1 er avril 2020 : prise d'acte par le Conseil d'administration du fait que la crise actuelle aura un impact substantiel sur les résultats du Groupe en 2020 et que les objectifs 2020 du Groupe ne pourront pas être tenus. 42 3.ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Canada - Réfection d'une section de la Highway 404 en Ontario ORDRE DU JOUR Partie ordinaire : Approbation des comptes annuels sociaux ;

Approbation des comptes annuels consolidés ;

Affectation du résultat ; •Approbation des conventions et opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce ;

Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux ;

Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs ;

Approbation des informations sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux et aux Censeurs au cours ou au titre de l'exercice 2019 ;

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Hervé Le Bouc ;

Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Frédéric Gardès; Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Olivier Roussat ;

Ratification de la nomination de Monsieur Arnauld Van Eeckhout en qualité d'Administrateur ;

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Arnauld Van Eeckhout ;

Constatation de la démission de Monsieur Arnauld Van Eeckhout de son mandat de Censeur et absence de nomination d'un Censeur en remplacement ;

Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Catherine Ronge ;

Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;

Pouvoirs. Partie extraordinaire : Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la société ;

Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts ;

Pouvoirs. 44 4.RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES France - Réfection de la piste 3 de l'aéroport Paris-Orly Assemblée Générale Mixte des Actionnaires 22 avril 2020 Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2019 46 Rapports émis par le collège des commissaires aux comptes sur l'exercice 2019 Pour la partie ordinaire de l'Assemblée Générale rapport sur les comptes annuels (1 ère résolution)

résolution) rapport sur les comptes consolidés (2 ème résolution)

résolution) rapport sur les conventions et engagements réglementés (4 ème résolution) Pour la partie extraordinaire de l'Assemblée Générale rapport sur la réduction du capital (17 ème résolution) Ces rapports figurent dans le rapport annuel 47 Rapport sur les comptes annuels Pages 166 à 168 du rapport annuel (1èrerésolution) Opinion Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Justification des appréciations - Points clés de l'audit Nous avons estimé comme point clé de l'audit : L'évaluation des titres de participation Notre rapport décrit, pour ce risque identifié, les réponses que nous avons apportées dans nos contrôles face à ce risque. Vérifications spécifiques Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Nous attestons l'exactitude et la sincérité des informations fournies en application du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur. 48 Rapport sur les comptes consolidés Pages 148 à 150 du rapport annuel (2èmerésolution) Opinion Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les entités comprises dans la consolidation. Justification des appréciations - Points clés de l'audit Nous avons estimé comme points clés de l'audit : Les contrats de construction

Les provisions pour litiges et contentieux non courantes Notre rapport décrit, pour chacun des risques identifiés, les réponses que nous avons apportées dans nos contrôles face à ces risques. Vérifications spécifiques Nous avons procédé à la vérification spécifique prévue par la loi des informations relatives au Groupe, données dans le rapport de gestion. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés. 49 Rapport sur les conventions et engagements réglementés Pages 170 à 171 du rapport annuel (4èmerésolution) Objet Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles ainsi que les motifs justifiant de l'intérêt des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Conventions soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale Autorisées par votre Conseil d'administration au cours de l'exercice écoulé Convention de services communs avec la société Bouygues

Utilisation des avions détenus ou loués par la société Airby Ces renouvellements de conventions n'ont pas eu d'impact sur l'exercice 2019 et produiront leurs effets sur l'exercice 2020. Conventions déjà approuvées par l'Assemblée Générale dont l'exécution s'est poursuivie sur l'exercice 2019 Convention de services communs avec la société Bouygues

Utilisation des avions détenus ou loués par la société Airby

Convention d'intégration fiscale entre les sociétés Colas et Bouygues 50 Rapport présenté pour la partie extraordinaire de l'AG Page 172 du rapport annuel (17èmerésolution) : rapport sur la réduction du capital Objet Proposition du Conseil d'Administration de lui déléguer pour une période de 18 mois dans la limite de 10% de son capital par période de 24 mois la possibilité d'annuler les actions achetées au titre de la mise en œuvre d'une autorisation d'achat de ses propres actions. Conclusion Nous n'avons pas d'observation à formuler sur les causes et conditions de la réduction de capital envisagée. 51 5.FEUILLE DE PRÉSENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE France - Achèvement de la réfection de la piste 3 de l'aéroport Paris-Orly FEUILLE DE PRÉSENCE Nombre total d'actions formant le capital social 32 654 499 Nombre total de droits de vote théoriques 64 433 194 Nombre total d'actions disposant du droit de vote 32 632 809 (hors actions auto-détenues) Nombre total de droits de vote exerçables (hors actions auto- 64 411 504 détenues) Nombre d'actions représentées ou ayant voté par Partie ordinaire 31 859 563 correspondance Partie extraordinaire 31 859 563 Nombre de voix représentées ou ayant voté par correspondance Partie ordinaire 63 628 006 Partie extraordinaire 63 628 006 53 6.QUESTIONS ÉCRITES France - Aménagement du parc éolien des Sources du Mistral entre Sacquenay et Chazeuil, en Côte d'Or QUESTIONS ÉCRITES Point sur l'activité du Groupe à la date de l'AG : quel ordre de grandeur en pourcentage des chantiers ont pu reprendre en fonction des zones géographiques ? Quel type de reprise d'activité attendez-vous sur les prochaines semaines ? Impact de la chute des cours du pétrole : quel est l'impact de la récente baisse des prix des produits pétroliers et du bitume sur le Groupe ? Tipco : quel est l'impact de la crise sanitaire sur cette entreprise ? Dans quel contexte Colas a-t-il acquis 31,1% de ce groupe ? Ce niveau de participation est-il satisfaisant ? Est-il amené à demeurer ainsi à moyen / long terme ? Les difficultés passées liées au Venezuela sont-elles résolues ? Arrêt du projet de la Nouvelle Route du Littoral à la Réunion : quel est l'impact des retards enregistrés sur ce chantier phare ? Quels sont les efforts mis en œuvre par le Groupe pour débloquer la situation ? Plans de relance : y a-t-il des pays qui se préparent à lancer des plans de relance sous forme d'infrastructures routières ? Quels sont les efforts du Groupe pour les promouvoir ? Questions pour M. Gardès : cela fera bientôt un an que vous avez pris la direction générale du Groupe. Pouvez-vous indiquer les axes prioritaires et inflexions que vous souhaitez mettre en œuvre ? Quelles sont pour vous les pistes d'amélioration dans la gestion du Groupe ? 55 7.RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS Canada - Construction du périphérique Sud-Ouest de Calgary en Alberta PARTIE ORDINAIRE (1/8) Première Résolution Approbation des comptes annuels sociaux Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée Deuxième Résolution Approbation des comptes annuels consolidés Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée 57 PARTIE ORDINAIRE (2/8) Troisième Résolution Affectation du résultat Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée Quatrième Résolution Approbation des conventions et opérations visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 204 224 247 875 236 527 453 148 95,79% 0 0% 19 906 4,21% Adoptée 58 PARTIE ORDINAIRE (3/8) Cinquième Résolution Approbation de la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 626 000 99,99% 0 0% 2 006 0,01% Adoptée Sixième Résolution Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs et Censeurs Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée 59 PARTIE ORDINAIRE (4/8) Septième Résolution Approbation des informations sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux et aux Censeurs au cours ou au titre de l'exercice 2019 Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée Huitième Résolution Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Le Bouc Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 623 210 99,99% 0 0% 4 796 0,01% Adoptée 60 PARTIE ORDINAIRE (5/8) Neuvième Résolution Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Frédéric Gardès Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 626 000 99,99% 0 0% 2 006 0,01% Adoptée Dixième Résolution Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages versés en 2019 ou attribués au titre de l'exercice 2019 à Monsieur Olivier Roussat Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée 61 PARTIE ORDINAIRE (6/8) Onzième Résolution Ratification de la nomination de Monsieur Arnauld Van Eeckhout en qualité d'Administrateur Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée Douzième Résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Arnauld Van Eeckhout Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée 62 PARTIE ORDINAIRE (7/8) Treizième Résolution Démission de Monsieur Arnauld Van Eeckhout de son mandat de Censeur et absence de désignation d'un Censeur en remplacement Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée Quatorzième Résolution Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Catherine Ronge Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée 63 PARTIE ORDINAIRE (8/8) Quinzième Résolution Autorisation donnée au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 608 100 99,97% 0 0% 19 906 0,03% Adoptée Seizième Résolution Pouvoirs Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 003 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée 64 PARTIE EXTRAORDINAIRE (1/2) Dix-septième Résolution Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation d'actions propres détenues par la Société Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 8 158 202 31 859 563 42 418 671 63 628 006 100% 0 0% 0 0% Adoptée Dix-huitième Résolution Délégation au Conseil d'administration aux fins de mise en conformité des statuts Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 8 158 202 31 859 563 42 418 671 63 626 000 99,99% 0 0% 2 006 0,01% Adoptée 65 PARTIE EXTRAORDINAIRE (2/2) Dix-neuvième Résolution Pouvoirs Actions Pour Abstention Contre Quorum à représentées Majorité à atteindre ou ayant atteindre (en Résultat (en nombre voté par nombre de Nombre de % Nombre de % Nombre de % d'actions) corresponda voix) voix voix voix nce 6 526 562 31 859 563 31 814 