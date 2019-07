Colas : Publication mensuelle du nombre d'actions à fin juin 2019 0 03/07/2019 | 21:13 Envoyer par e-mail :

Société anonyme au capital de 48 981 748,50 € Siège social : 1, rue du Colonel Pierre Avia - 75015 Paris 552 025 314 R.C.S. Paris - Code APE 4211 Z Paris, le 03 juillet 2019 Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote Article 223-16 du Règlement général de l'AMF Nombre d'actions Nombre total de Nombre total de Date droits de vote droits de vote composant le capital Théoriques Exerçables 31 mai 2019 32 654 499 64 441 827 64 421 915 30 juin 2019 32 654 499 64 440 527 64 420 521 Ces informations sont également disponibles sur le site internet de Colas : http://www.colas.com La Sté Colas SA a publié ce contenu, le 03 juillet 2019, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le03 juillet 2019 19:12:05 UTC. Document original