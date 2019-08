Colas : annonce un accord avec une filiale d'Alphabet

28/08/2019 | 18:09

Colas annonce ce soir avoir signé le 17 juin un accord avec Sidewalk Labs (SWL), filiale d'Alphabet, portant sur l'expérimentation de Flowell, dernière innovation routière du groupe, dans le cadre du projet Quayside de Toronto.



“Bénéficiant des recherches menées pour la mise au point de la technologie Wattway (revêtement routier photovoltaïque producteur d'énergie), la solution de marquage lumineux dynamique Flowell a retenu l'attention des équipes de Sidewalk Labs. Colas, en collaboration avec SWL, testera la solution Flowell et sa capacité à moduler l'espace public urbain, dans le cadre du projet pionnier Quayside proposé par SWL à Toronto”, explique Colas.



“Dans ce projet, dont la mobilité est l'un des piliers, l'infrastructure joue un rôle majeur. La collaboration entre Colas et Sidewalk Labs a pour objet d'expérimenter, en utilisant la technologie Flowell, des solutions permettant de moduler l'espace public entre véhicules et piétons. Grâce à Flowell, les limites des trottoirs pourront être gérées de façon dynamique, en fonction des flux de circulation.”





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.